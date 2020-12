El gobierno británico teme que estén dadas "todas las posibilidades" para que fracasen las negociaciones con la Unión Europea sobre el postbrexit, dijo el lunes una fuente gubernamental de alto rango.

Los negociadores del Reino Unido y la UE no han logrado "ningún progreso tangible", dijo la fuente y agregó que "si bien no consideramos que este proceso esté cerrado, las cosas se ven muy complicadas y hay muchas posibilidades de que no lleguemos" a un acuerdo.

