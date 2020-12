La suerte le depara a Alemania un grupo accesible en medio de la crisis

EFE/EPA/THOMAS BOECKER

Berlín, 7 dic (EFE).- La suerte le deparó este lunes a Alemania un grupo de clasificación para Catar 2022 que puede ser considerado accesible, justo en momentos en que la selección germana vive una situación crítica y todavía arrastra las secuelas de la goleada encajada ante España por 6-0 en la Liga de Naciones.

La sensación general es que el grupo hubiera podido ser más difícil. Alemania evitó rivales del segundo bote que, como Turquía, Suiza o Suecia, son más fuertes que Rumania que puede considerarse como el rival más complicado del grupo.

El último enfrentamiento en partido oficial con Rumania, un 1-1 en la fase previa de la Eurocopa 2000, trae sin embargo malos recuerdos en Alemania, puesto que aquel torno precipitó una dura crisis tras un solo punto en tres partidos, mal juego y eliminación temprana.

El otro enfrentamiento oficial, solo ha habido dos, Alemania perdió por 2-1 en 1984 y, lo mismo que en 2000, Alemania quedó eliminada y el seleccionador de la época, la primera vez Jupp Derwall y la segunda Erick Ribbeck, tuvieron que dejar su cargo. También Berti Vogts, en 1998, dimitió tras un 1-1 ante Rumania en un amistoso.

Si se quiere, se trata de un mal presagio en momentos en que Alemania genera muchas dudas en medio de un proceso de renovación pero, siendo Rumania el peligro más grande, ni siquiera los profetas mas agoreros se atreverían a vaticinar una eliminación alemana.

Rumania tiene un equipo joven e interesante. Algunos de los jugadores estuvieron en la selección que llegó a semifinales en la Eurocopa sub 21 en 2019 cuando fueron eliminados precisamente por Alemania.

Islandia es un equipo al que se le vio con simpatía en la Eurocopa 2016. Para la Eurocopa 2021, sin embargo, no logró clasificarse.

Alemania se ha enfrentado en varias ocasiones con los isleños. La última confrontación oficial la saldó con una victoria por 4-0 en las eliminatorias para la Eurocopa 2004.

De cuatros partidos, Alemania ha ganado tres a Islandia y ha empatado uno, en la eliminatoria para la Eurocopa 2004, lo que generó después una explosión de ira del entonces seleccionador Rudi Völler ante las cámaras de televisión.

Con Armenia Alemania ha solido despachar sus partidos con goleadas, lo mismo que con Lichtenstein, mientras que con Macedonia del Norte no ha habido todavía enfrentamientos.

La situación actual, por otra parte, no será la misma que habrá en momento en que se celebre la eliminatoria que se iniciará en marzo de 2021 y terminará en noviembre del mismo año.

Los rivales, además, son claramente de menor envergadura que los que tuvo que enfrentar Alemania en la Liga de Naciones este año -en la que solo perdió un partido, aunque de manera apabullante- lo que resulta apropiado para los planes de Löw de darle oportunidades y experiencia a jugadores jóvenes.

La Eurocopa, que se jugará cuando todavía la eliminatoria no esté terminada, puede tener un efecto en el proceso que, según los resultados, puede ser tanto negativo como positivo.

Antes del sorteo, Löw había declarado hoy su propósito de, pese a la goleada encajada contra España, seguir el proceso de renovación, consciente de que se pueden presentar reveses.

No obstante, dejó también la puerta abierta para, si lo considera necesario de cara a la Eurocopa, recurrir a veteranos que ha dejado por fuera en el proceso de renovación, empezando por Thomas Müller.

Rodrigo Zuleta