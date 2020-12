La producción de vehículos en Brasil sube en noviembre pero acumula una caída del 35%

Pese a que la producción creció en noviembre por séptimo mes consecutivo y tuvo el mayor nivel del año, continúa impactada por los protocolos sanitarios en las fábricas y por la falta de insumos. EFE/Paulo Fonseca/ARCHIVO

Río de Janeiro, 7 dic (EFE).- Brasil fabricó en noviembre 238.200 vehículos, una subida de apenas un 0,7 %, frente a octubre, pero el mejor resultado del año para un sector cuya producción acumula en los once primeros meses de 2020 una caída del 35 %, impactada por la pandemia del coronavirus, informó este lunes la patronal del sector.

Según los datos divulgados por la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea), el número de automóviles, utilitarios, camiones y autobuses fabricado por la industria automotriz brasileña entre enero y noviembre de este año llegó a 1,8 millones, casi un millón de unidades menos que las registradas en el mismo período de 2019 (2.774.484).

Pese a que la producción creció en noviembre por séptimo mes consecutivo y tuvo el mayor nivel del año, continúa impactada por los protocolos sanitarios en las fábricas y por la falta de insumos, por lo que el sector no pudo hacer frente al aumento de la demanda.

Los resultados de noviembre fueron 4,7 % superiores a los registrados en el mismo mes de 2019, pero en ese momento había una reserva de 330.000 vehículos, una cifra muy superior a los casi 120.000 que hay en existencias actuales y que según Anfavea es un volumen apenas suficiente para sostener ventas por 16 días.

La sorpresa positiva del mes fue el volumen de automóviles exportado, que con 44.007 unidades vendidas en noviembre fue el mejor resultado desde agosto de 2018.

De acuerdo con la patronal, el incremento en las exportaciones fue producto de los embarques acumulados en los últimos meses, por el estado de la pandemia en los países vecinos, especialmente en Argentina, el principal comprador, y por la anticipación de envíos para fin de año.

No obstante, el total de vehículos exportados entre enero y noviembre (285.925 unidades) es 28,4 % menor que los vendidos en el mismo período de 2019 (399.210 unidades), que ya había sido un año de fuerte retroceso para el sector, según Anfavea.

En cuanto al número de vehículos comercializados en Brasil, el informe señala que noviembre cerró con 225.010 unidades licenciadas, un aumento del 4,6 % respecto a octubre, pero un retroceso de 7,1 % en el comparativo interanual.

En los primeros once meses del año se matricularon 1.814.470 vehículos, un 28,1 % menos que los licenciados entre enero y noviembre de 2019.