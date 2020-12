La familia del exvicepresidente paraguayo secuestrado exige "responsabilidad"

En la imagen un registro de Beatriz Denis, hija del secuestrado exvicepresidente paraguayo Oscar Denis, quien lamentó que en estos tres meses no han tenido resultados y siguen sin conocer el paradero de su padre. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 7 dic (EFE).- Los familiares del exvicepresidente paraguayo Óscar Denis, secuestrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) a comienzos de septiembre, exigieron este lunes al Gobierno que asuma su responsabilidad en la búsqueda, cuando se cumplen 90 días de su desaparición.

La portavoz de la familia, Beatriz Denis, lamentó que en estos tres meses no han tenido resultados y siguen sin conocer el paradero de su padre.

"Agradecemos la solidaridad del pueblo paraguayo. Esto es responsabilidad del Gobierno, que asuma la responsabilidad. Hoy de nuevo decimos que no tenemos resultados", expresó Denis durante unas declaraciones a los medios, este lunes, desde Concepción (norte).

La hija del desaparecido insistió en que seguirán "exigiendo resultados" al Ejecutivo, pero también al Legislativo y al Poder Judicial, para que "vuelvan los tres", no solo su padre, Óscar Denis, sino también el policía Edelio Morínigo, secuestrado en 2014, y el ganadero Félix Urbierta, en 2016.

Beatriz Denis añadió que este será el pedido que llevará también a la Virgen de Caacupé, patrona de Paraguay, cuya festividad se celebra este martes.

"Para nuestra familia, Caacupé sin Óscar, sin papá, es un tremendo dolor", dijo la portavoz familiar.

Con la vista puesta en las Navidades, la hija del secuestrado comentó que pasar esas celebraciones sin su padre "será un puñal clavado" en sus corazones.

A los reclamos de la familia Denis también se sumó este lunes el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, al que pertenece Denis.

Alegre publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que, al igual que la familia, responsabilizó al Ejecutivo de la falta de respuestas.

"A 90 días del secuestro de Don Óscar Denis nos ratificamos en responsabilizar a @MaritoAbdo por su manifiesta torpeza e inutilidad. Y todavía exigimos la inmediata destitución de Soto Estigarribia, el Cmte. Grau (Fuerza de Tarea Conjunta-FTC) y el Min. del Interior @euclides_py", publicó Alegre.

Óscar Denis, exvicepresidente paraguayo, fue secuestrado por el EPP el pasado 9 de septiembre en su estancia "La Tranquerita", ubicada en la frontera entre los departamentos de Amambay y Concepción (norte).

Junto a Denis, los captores del EPP también se llevaron a un trabajador indígena de su estancia que se encontraba con él en el momento del secuestro, aunque este fue liberado pocos días después.

El EPP hizo públicas una serie de exigencias para liberar a Denis, que incluían la excarcelación de dos de sus miembros, algo en lo que el Gobierno no cedió, y el reparto de víveres por parte de la familia entre distintas comunidades indígenas.

Los familiares cumplieron con los plazos impuestos, pero el EPP no dejó en libertad a Denis, de 74 años y con problemas de salud.

La familia Denis esperaba obtener algún dato nuevo del secuestro tras el operativo entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el EPP, ocurrido el pasado 21 de noviembre, en el que fueron abatidos tres miembros del grupo criminal.

Sin embargo, y a pesar de las incautaciones de material, los Denis no recibieron ninguna novedad sobre el paradero y el estado de su padre.