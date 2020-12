Johnson viajará a Bruselas para diálogo de crisis por brexit

Ursula von der Leyen and Boris Johnson

(Bloomberg) -- El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, viajará a Bruselas para sostener una conversación de crisis con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un intento por terminar con el estancamiento de las negociaciones sobre un acuerdo comercial posterior al brexit.

Los líderes hablaron el lunes por la noche en medio de advertencias de funcionarios británicos de que las conversaciones podrían colapsar a menos que los negociadores hagan un avance rápido.

Las partes aún tienen “diferencias significativas” en temas clave como la pesca, las reglas para la competencia justa y la gobernanza de cualquier acuerdo, dijeron los líderes en un comunicado el lunes por la noche. Los desacuerdos sobre esos tres temas han obstaculizado las negociaciones desde que comenzaron, hace ocho meses.

Funcionarios de la Unión Europea dicen que el miércoles es la fecha límite para llegar a un acuerdo. Tanto el Parlamento Europeo como el del Reino Unido deben ratificar cualquier acuerdo antes de que Gran Bretaña abandone el mercado único de la UE el 31 de diciembre, por lo que se debe alcanzar un trato antes de dicha fecha para que se pueda implementar a tiempo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, advirtió el lunes que está aumentando la frustración dentro de la UE a medida que continúan los esfuerzos para negociar un acuerdo. En declaraciones a la emisora RTE, dijo que algunos países se están “resignando” a la idea de que Gran Bretaña deje el bloque sin un acuerdo comercial vigente, y el ambiente en la UE está comenzando a cambiar hacia la planificación de contingencia para ese resultado.

