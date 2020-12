Joao Félix-Luis Suárez, para la 'final' de Salzburgo

Luis Suarez, delantero del Atlético de Madrid, en el partido del pasado sábado contra el Valladolid. EFE/ Emilio Naranjo/Archivo

Majadahonda (Madrid), 7 dic (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, recuperará cinco partidos después la pareja de ataque titular Joao Félix-Luis Suárez en la 'final' del miércoles en Salzburgo, en la que también contará de inicio con Yannick Carrasco, Marcos Llorente y Koke Resurrección para lograr al menos un empate para la clasificación para octavos de final de la Liga de Campeones.

El portero Jan Oblak; los centrales Stefan Savic, Felipe Monteiro y Mario Hermoso y el lateral derecho Kieran Trippier también apuntan al once que propondrá el técnico argentino en Austria. El otro puesto debería salir entre Saúl Ñíguez o Héctor Herrera. No habrá sitio para Renan Lodi, ya restablecido de unas molestias, ni para Thomas Lemar, goleador el sábado 46 encuentros después, y habrá descanso desde el principio para Ángel Correa, habitual titular.

Con una sola victoria (3-2 precisamente al Salzburgo en su primer compromiso en el estadio Wanda Metropolitano), una derrota (4-0 con el Bayern Múnich en la primera jornada) y tres empates (1-1 y 0-0 con el Lokomotiv Moscú y 1-1 con el actual campeón de Europa) en las cinco citas disputadas, todo queda pendiente para él en Salzburgo.

Tiene la ventaja del empate el Atlético, que idea un once muy parecido al tipo que maneja en las últimas semanas Diego Simeone, de nuevo con Joao Félix y Luis Suárez en la delantera titular. No la comparten desde el 4-0 al Cádiz hace un mes, el 7 de noviembre, por la Covid-19 del atacante uruguayo, de la que ya está restablecido. Desde entonces sólo han jugado juntos 5 minutos este mismo sábado ante el Valladolid.

Entre ambos, los mejores goleadores del Atlético en esta temporada, acaparan más de la mitad de los tantos del equipo en este curso entre la Liga y la Liga de Campeones: 13 de 25. Otros cinco los ha marcado Marcos Llorente. Joao asume más que nadie, con ocho; Luis Suárez suma cinco, todos en la Liga. A su coincidencia en el terreno corresponden sólo cuatro de ellos, dos la última vez que partieron juntos desde el once, en el 4-0 al Cádiz, en los 504 minutos de recorrido juntos en la alineación rojiblanca.

"Hacía dos semanas largas que no jugaba y duró más de lo previsto. Fueron 60 minutos que seguramente le vendrán bien para lo que viene. Necesitamos mucho de Luis, porque es un jugador muy importante para el equipo", decía Simeone del '9' uruguayo tras su reaparición el sábado ante el Valladolid. En ese duelo dio descanso de inicio a Joao Félix para dosificarle con el Salzburgo a la vista.

CARRASCO, RECUPERADO Y TITULAR EN SALZBURGO

En el once también estará Yannick Carrasco. Baja el pasado sábado frente al Valladolid por un traumatismo en la rodilla sufrida el martes anterior contra el Bayern Múnich, el extremo belga ya está a disposición de Simeone desde este lunes hasta el punto de que, además, será titular en Salzburgo, según los ensayos del técnico.

Con él por la izquierda, dentro del previsible sistema de tres centrales que habitúa en las últimas fechas el técnico, con Stefan Savic, Felipe Monteiro y Mario Hermoso en la titularidad, una vez que José María Giménez se perderá su segundo choque seguido por una lesión muscular, toda la banda derecha sería para Kieran Trippier.

Por el medio, Koke Resurrección y Marcos Llorente parecen titulares seguros en la línea del centro del campo, con Saúl Ñíguez o Héctor Herrera para completar esa demarcación y la alineación. La portería, como siempre tanto en la Liga como la Liga de Campeones, será para Jan Oblak en el definitivo choque en Austria.

Ahí viajará este martes la expedición del Atlético, que, aparte de Carrasco, recuperará a Renan Lodi, que se ejercitó con el grupo después de perderse a última hora el duelo con el Valladolid por unas molestias en la espalda. La duda es si Sime Vrsaljko volverá a entrar o no ya en la convocatoria. También trabajó con el grupo.

No están aún disponibles ni Diego Costa, baja los últimos cuatro partidos por una trombosis venosa profunda espontánea en la pierna derecha; ni José María Giménez, por una lesión muscular sufrida hace una semana contra el Bayern Múnich -fue baja ante el Valladolid-; ni Manu Sánchez, con una dolencia muscular. Tampoco Geoffrey Kondogbia, no inscrito para la fase de grupos del máximo torneo continental.

Iñaki Dufour