Guaidó dice que se mantendrá como presidente encargado de Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. EFE/ Rayner Peña R./Archivo

Caracas, 6 dic (EFE).- El líder opositor venezolano Juan Guaidó dijo este domingo que mantendrá sus funciones como presidente encargado de la nación caribeña, un cargo en el que le reconocen medio centenar de países ante la presunta usurpación que hace de la Presidencia el gobernante Nicolás Maduro.

"No nos vamos a detener, nos mantendremos firmes y en funciones para cumplir con nuestro mandato constitucional", dijo Guaidó en un vídeo difundido la noche de hoy a través de su cuenta de Twitter.

Guaidó, un diputado por el costero estado de La Guaira, cercano a Caracas, proclamó un Gobierno interino a finales de enero de 2019, en base a la interpretación que hizo de varios artículos de la Constitución y amparado en su cargo como jefe del Parlamento, el único órgano que controla la oposición.

Entonces, fue reconocido de manera inmediata por Estados Unidos y varios países de la región, un respaldo que semanas más adelante se elevó al medio centenar.

Pero tras el boicot al que llamó en las elecciones parlamentarias de este domingo, Guaidó perderá su condición de jefe del poder Legislativo a partir del próximo 5 de enero, cuando se instalen los diputados electos esta jornada.

En este sentido, el opositor, que rechaza las elecciones y las califica como fraudulentas, adelantó que se acogerá al principio de "continuidad constitucional" para mantenerse al frente del Poder Legislativo.

"La legítima Asamblea Nacional (AN, Parlamento), yo, como presidente encargado, seguiremos aquí juntos, con ustedes, asumiendo no solamente el principio de continuidad constitucional, la responsabilidad del Parlamento y defendiendo la legítima misión que nos encomendó el pueblo de Venezuela", dijo.

Más de 20,7 millones de venezolanos fueron llamados a las urnas este domingo para renovar el unicameral Parlamento del país sudamericano, pero Efe pudo constatar la tímida participación de los electores a lo largo de la jornada.

Guaidó dijo en su mensaje que, más que abonar a la solución de la acuciante crisis que atraviesa el país, el evento elevará las diferencias entre el chavismo y la oposición.

"No lograrán levantar ninguna de las medidas de presión", dijo el líder opositor en referencia a las sanciones internacionales contra funcionarios del Gobierno de Maduro y contra varias empresas estatales.

"No lograrán alivianar la crisis hasta que haya democracia por ello. La crisis, lamentablemente, solo se va a profundizar", prosiguió.

Asimismo, Guaidó reiteró su llamado a participar en una consulta popular, una herramienta que propuso como respuesta a las parlamentarias, que se celebrará entre el 7 y el 12 de diciembre.