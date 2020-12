Goldman Sachs contempla llevar su negocio de gestión de activos a Florida

Registro general de la sede del grupo de inversión Goldman Sachs en Nueva York (NY, EE.UU.). EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 7 dic (EFE).- Goldman Sachs planea trasladar su departamento de gestión de activos de Nueva York a Florida para ahorrar en alquileres con la extensión del teletrabajo por la pandemia de la covid-19, informó hoy el diario The New York Times.

El banco de inversiones está buscando ciudad y oficinas en el estado sureño, aunque no ha tomado una decisión e incluso podría acabar por no ejecutar la mudanza de una de sus divisiones más importantes.

El éxito del teletrabajo ha acelerado los planes, que permitirían un gran ahorro, pero que tendría consecuencias para los equilibrios fiscales de la ciudad de Nueva York, que debido a la pandemia se enfrenta a un grave déficit presupuestario.

Goldman Sachs identificó a comienzos de año su coste inmobiliario como uno de los principales puntos de su plan para ahorrar 1.300 millones en costes, algo que ha adquirido aún más relevancia durante la pandemia y la extensión del teletrabajo.

Si Goldmand Sachs finalmente ejecuta su plan, podría acabar arrastrando a otras empresas de Wall Street, algo que será central en la campaña de 2021 para elegir un nuevo alcalde, ya que el actual, Bill de Blasio no puede ser reelegido al haber agotado su máximo de dos mandatos.

La posible mudanza de parte de un negocio que genera 8.000 millones de ingresos anuales sería un varapalo para Manhattan y una nueva señal de una tendencia que desde que comenzó la pandemia se está extendiendo entre las grandes empresas estadounidenses.

Florida permitiría a los trabajadores de Goldman Sachs mantenerse en la zona horaria de la costa este, disfrutar de mejor clima, precios por metro cuadrado más bajos y no tener que pagar impuestos estatales a la renta.

Los cambios que ha acelerado la pandemia en el sector de las oficinas han llevado a empresas como Hewlett-Packarrd Enterprises a mudarse a Houston (Texas) o a Palantir mover parte de su personal de Silicon Valley a Denver (Colorado).

Del mismo modo, firmas de Wall Street como Elliott Managment, Citadel o Blackstone han comenzado a mover parte de sus operaciones a Florida.