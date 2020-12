Fútbol/Selección.- Luis Enrique: "La selección tiene que estar preparada para estar en otro Mundial"

El técnico valora el sorteo del camino a Catar 2022 y reconoce que cansa otro vez Suecia como rival



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, valoró el sorteo este lunes de la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022, una etapa "ilusionante" más allá de los rivales, aunque una vez más con Suecia en un emparejamiento que ya puede cansar a ambas selecciones.



"Un sorteo normal, como pudiera ser otro cualquiera, con una cantidad de equipos muy grande y con selecciones alguna de ellas que no conocemos y otras ya muy conocidas. Estado normal, un poco de euforia por ver lo que significaría clasificarnos para otro Mundial", dijo en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).



El técnico de la 'Roja' siguió desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) el sorteo que se celebró de manera telemática en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza). España, cabeza de serie del Grupo B, quedó encuadrada con Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo, repitiendo los suecos como en la fase de clasificación para la Eurocopa y para la propia fase final del torneo continental de 2021.



"No lo veo como inconveniente o mejora, solo el cansancio de enfrentarnos, no creo que ni a ellos ni a nosotros nos haga gracia. Dentro de las selecciones de ese bombo 2 había muchas de ellas con las que nos habíamos enfrentado los últimos dos años. Ha tocado Suecia, lo aceptamos, será difícil porque ya lo hemos visto", dijo.



"Los sorteos son así, cuando se juega una fase clasificatoria para un Mundial hay selecciones a las que hay que hacer viajes largos, pero no puede servir en ningún caso como un pero sino una circunstancias más que rodea este tipo de partidos", añadió.



Luis Enrique destacó además la motivación que genera estar en un Mundial. "Es tan ilusionante jugar la clasificación para un Mundial que independientemente de los rivales, la selección tiene que estar preparada para hacer una buena fase de clasificación y seguir subiendo puestos en la lista de la FIFA y estar en otro Mundial", afirmó, antes de referirse a las ventanas de tres partidos.



"Ya nos estamos acostumbrando. Debidos a los partidos anulados por la pandemia, hemos tenido que jugar tres partidos en las ventanas. Las listas de los jugadores las ampliamos para seguir rotando y seguir adaptándonos a una situación que ya no es tan nueva por desgracia y que esperemos que se pueda acabar", finalizó.