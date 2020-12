Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Mallorca recupera su liderato y el Leganés empata en Tenerife

07/12/2020 Mallorca - Castellón DEPORTES LALIGA



El Mallorca superó (3-1) al Castellón este lunes, en el cierre de la jornada 17 de LaLiga SmartBank, para recuperar el liderato que tenía antes del inicio del fin de semana y tras la presión del Espanyol, mientras que el Leganés no pudo (0-0) con el Tenerife.



El cuadro balear, que no pierde desde la primera jornada, volvió a sumar los tres puntos ante un recién ascendido que se quedó fuera de combate a los 12 minutos, con los goles de Abdon Prat y Salva Sevilla. Prat, con suspense por la confirmación del VAR, logró el 3-0 en el segundo tiempo que maquilló Satrústegui a 20 minutos del final.



El Mallorca sigue líder con 38 puntos, por los 36 del Espanyol, que el domingo ganó al Sporting de Gijón. Además, el lunes trajo en su otro partido un duelo también por la zona alta, con el Leganés que se queda cuarto con 32 puntos. El equipo madrileño fue mejor en su visita a la isla canaria, aunque tuvo más ambición en la segunda parte.



No le dio sin embargo para lograr el tanto de la victoria, por momentos celebrado por José Arnaiz, pero anulado por el VAR. La entrada de Sabin Merino en el partido también pudo traducirse en victoria visitante, pero lo evitó el meta Dani Hernández. El punto no impide que el Tenerife esté a tiro de la zona de descenso.



--RESULTADOS DE LA 17ª JORNADA.



-Sábado.



Rayo Vallecano - Logroñés 2-1.



Ponferradina - Las Palmas 0-0.



Mirandés - Lugo 0-0.



Málaga - Cartagena 1-2.



-Domingo.



Alcorcón - Almería 0-1.



Espanyol - Sporting Gijón 2-0.



Albacete - Girona 0-2.



Sabadell - Oviedo 0-1.



Zaragoza - Fuenlabrada 1-0.



-Lunes.



Tenerife - Leganés 0-0.



Mallorca - Castellón 3-1.