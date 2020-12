Fernando Santos: "¿Favoritos? Es evidente, tenemos que ser primeros"

EFE/EPA/MANUEL ALMEIDA

Lisboa, 7 dic (EFE).- El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, asumió el favoritismo de su equipo en el grupo A dela fase de clasificación para Catar 2022 y dijo que por ello deben quedar primeros.

"Es evidente, si no lo reconociésemos, ¿qué hacemos? Tenemos que quedar en primer lugar", señaló en declaraciones divulgadas por el Canal 11 luso al ser cuestionado sobre el favoritismo de las "quinas", que se medirán a las selecciones de Serbia, República de Irlanda, Luxemburgo y Azerbaiyán.

Santos consideró que "los sorteos no son para analizar", porque es "muy teórico", y después puede haber sorpresas, como ya ocurrió en la fase de clasificación para la Eurocopa 2020.

"Empezamos con Serbia y se supone que íbamos a ganar y empatamos. Después, empatamos con Ucrania y las cosas se pusieron difíciles", recordó.

El técnico luso dijo que "lo importante ahora es prepararlo bien, ver el calendario", porque los duelos empiezan en marzo.

El adversario más difícil para Santos es precisamente Serbia, que "tiene jugadores de élite que están en las mejores ligas y clubes de Europa", por lo que prefiere no tener que enfrentarse a ellos durante el invierno.

"Son campos difíciles, con lluvia, nieve... Eso puede condicionar la calidad técnica de los jugadores", explicó.

Aun así, cree que haberse enfrentado a Serbia en el camino a la Eurocopa va a facilitar la preparación de los duelos.

"Si son adversarios con los que por ejemplo jugamos hace menos tiempo, los conocemos mejor. Eso nos puede ayudar en el análisis", señaló Santos, que además desea que el viaje a Azerbaiyán sea "pronto.

El seleccionador insistió en que Portugal tiene la obligación de clasificarse: "Si quiere ser candidato a campeón del mundo y se presenta como candidato, tiene que pasar esta fase", sentenció.