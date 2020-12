El público que ya ha ido a ver "Yerma" aprueba con buena nota a Rafael Amargo

04/12/2020 Rafael Amargo, en plena representación de "Yerma" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



Tras su detención por supuestos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a banda criminal, y mientras no dejan de salir testimonios en televisión de supuestas exparejas del bailarín, Rafael Amargo ha representado, este fin de semana, las primeras funciones de "Yerma", Uno de sus espectáculos más ambiciosos en los que, como alma de la obra, representa uno de los grandes éxitos de Federico García Lorca sobre las tablas del madrileño teatro de La Latina.



El público, ajeno a sus avatares personales y a sus problemas legales, ha arropado al bailarín tanto el sábado - día del estreno - como el domingo, y "Yerma" ha conseguido un lleno difícil de lograr en este complicado momento a causa de la pandemia del Covid.



Anoche, tras la segunda función de la obra de Lorca, pudimos hablar con varios asistentes al espectáculo que, sin dudarno, han dado su veredicto acerca del show protagonizado por Rafael Amargo y, os adelantamos, ha aprobado con muy buena nota.



Así, mientras un señor asegura que el espectáculo ha estado "fenomenal" y el polémico bailarín "genial", otro confiesa que "nos ha encantado" y sostiene que Amargo "ha estado súper natural. En lo suyo es un artista".



Con un teatro "a reventar", según afirman algunos asistentes a "Yerma" , el granadino quiso mandar un mensaje a su público afirmando que "estos días se habla mucho de él y la gente dice mucho". "Ha mandado indirectas toda la actuación y ha dicho que es más un circo lo que se está montando que lo que ha pasado", dice un fan.



Además de aprobar con nota el espectáculo, el público que ya ha podido disfrutar del show cree que la polémica no afectará a Rafael Amargo en su carrera: "A nivel personal puede ser, a nivel profesional no lo creo". "Al revés, le ha favorecido. Más morbo y más gente ha venido por lo que ha pasado", afirman varios espectadores.