El primer ministro moldavo no pretende dimitir y da prioridad al presupuesto

El primer ministro moldavo Ion Chicu. EFE/EPA/DUMITRU DORU/Archivo

Moscú, 7 dic (EFE).- El primer ministro de Moldavia, Ion Chicu, dijo este lunes que, de momento, no dimitirá pese al llamamiento de la presidenta electa, Maia Sandu, y la oposición, dado que ahora mismo la prioridad debe ser la aprobación del presupuesto para 2021 y la política fiscal en el Parlamento.

"El Gobierno tiene ahora el deber moral de aprobar el presupuesto, de manera que no haya problemas con el pago de salarios y pensiones en el país. Esa es la prioridad del Gobierno. Por favor mantengan la calma. Instamos a los políticos a mostrar la mayor responsabilidad", señaló Chicu tras una reunión de trabajo con el presidente saliente, Igor Dodon, y la presidenta del Parlamento, Zinaida Greceanii.

De acuerdo con la primera cadena de televisión Primul, el proyecto presupuestario para el próximo año prevé un crecimiento económico del 4,7 % del PIB, una tasa de inflación del 2,7 %, un incremento de las exportaciones en un 12,6 % y de las importaciones en un 14,3 %, así como un aumento del salario medio en un 10,3 %.

Según el medio moldavo Publika, Chicu se mostró no obstante consciente de que tarde o temprano habrá elecciones parlamentarias anticipadas, tal y como exige Sandu, la política europeísta que ganó a Dodon en las elecciones de noviembre y que será investida el próximo día 24.

"Creo que inmediatamente después del 15 de noviembre (día de la segunda vuelta) entramos de facto en otra campaña electoral. Pese a las declaraciones, cada uno está preparándose para unas elecciones parlamentarias anticipadas", indicó el primer ministro.

El domingo miles de ciudadanos respondieron al llamamiento de Sandu y se congregaron en el centro de Chisinau para demandar elecciones parlamentarias anticipadas y la dimisión de Chicu, especialmente furiosos con el paso dado por el Parlamento la semana pasada de limitar las facultades de presidenciales de Sandu.

En concreto, el Parlamento, en el que el partido socialista controlado por Dodon es, con 37 escaños, el principal partido, transfirió la subordinación del Servicio de Información y Seguridad del jefe de Estado al Parlamento.

Moldavia es una república parlamentaria, por lo que el presidente no puede destituir al primer ministro ni disolver el Legislativo.

Solo en caso de dimisión o destitución del jefe del Gobierno -en este caso un Ejecutivo formado por socialistas tras disolverse la coalición- el Parlamento puede convocar elecciones legislativas anticipadas.