El argentino Marcos Mauro, baja en el Cádiz ante el Celta por un esguince

Marcos Mauro (dcha), del Cádiz, durante un partido ante el Sevilla. EFE/Román Ríos/Archivo

Cádiz, 7 dic (EFE).- El Cádiz no podrá contar el próximo lunes en el estadio Balaídos ante el Celta, en el partido que cerrará la decimotercera jornada de LaLiga Santander, con el central argentino Marcos Mauro, lesionado con un esguince de tobillo en el último partido ante el Barcelona, que ganaron los gaditanos por 2-1.

El futbolista suramericano sufre un esguince de tobillo de grado I-II, según ha dado a conocer este lunes el club en un comunicado, que no especifica tiempo de recuperación.

El periodo mínimo estimado para sanar una lesión de este tipo hace pensar que, en caso de evolucionar favorablemente, no estaría en tierras gallegas por la falta de entrenamiento.

Es probable que el atacante nigeriano Bobby Adekanye tampoco pueda participar ante el Celta de Vigo. El jugador africano padece una rotura fibrilar del isquiotibial del muslo izquierdo, por lo que está pendiente de evolución.

El tercer futbolista lesionado ante el Barcelona fue el central Pedro Alcalá, que sufre una fractura de los huesos propios de la nariz, aunque no le impedirá entrenar con normalidad con una protección, según añadió el club gaditano en el parte médico publicado.

El Cádiz ha tenido lesionados en las últimas jornadas al central Juan Cala y al pivote José Mari Martín-Bejarano, dos titulares en el equipo de Álvaro Cervera en el inicio liguero hasta verse obligado a prescindir de ellos por sus dolencias.