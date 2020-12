El Always Ready estrena entrenador con una goleada por 8-0 al Blooming

El entrenador de Always Ready, Omar Asad. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

La Paz, 7 dic (EFE).- El argentino Omar el 'Turco' Asad se estrenó en el banquillo del Always Ready de El Alto con una goleada por 8-0 al Blooming cruceño este lunes en la decimosexta jornada del torneo Apertura boliviano.

La contundente victoria del 'millonario' alteño se logró con goles del argentino Marcos Barrera, el boliviano Samuel Galindo y dobletes de los argentinos Javier Sanguinetti y Gustavo Britos, y de Sergio Adrián.

Asad asumió la conducción del Always Ready el fin de semana tras el alejamiento del exseleccionador boliviano Eduardo Villegas, por resultados que aparentemente no convencieron a los dirigentes de la Banda Roja al reanudarse el torneo local tras ocho meses de parón por la pandemia de la covid-19.

El reglamento impide que el argentino asuma en regla como técnico formal del Always Ready porque ya dirigió al San José de Oruro al inicio del campeonato, por lo que está al frente del plantel en calidad de "asesor", según explicó el club.

Bajo el mando de Villegas, en las tres jornadas previas disputadas desde fines de noviembre, el plantel de El Alto cosechó dos empates y un triunfo.

Tras la victoria en esta jornada, la Banda Roja alteña se sitúa en el segundo lugar de la clasificación con 29 unidades, dos menos que The Strongest, el líder.

El Bolívar de La Paz tiene las mismas 29 unidades, pero el Always Ready le supera por diferencia de goles y ambos deberán estar atentos a lo que ocurra en las próximas horas en el clásico de Cochabamba entre el Aurora y el Wilstermann, que si gana también sumará 29 puntos.

En otros partidos correspondientes a esta fecha, el Municipal Vinto y el Nacional Potosí empataron sin goles, mientras que el Bolívar se impuso por 4-0 al Royal Pari.

La Academia paceña logró el triunfo con dobletes del argentino Marcos Riquelme y de Roberto Carlos Fernández.

El The Strongest derrotó a domicilio por 3-5 al Real Potosí, lo que le permitió tomar una pequeña ventaja sobre sus perseguidores en la clasificación.

Un triplete del colombiano-boliviano Jair Reinoso y anotaciones del brasileño Willie Barbosa y el panameño Rolando Blackburn dieron la victoria al 'Tigre' paceño, mientras que el español Fran Pastor marcó dos goles y el argentino Maximiliano Gómez uno más para el 'Lila'.

El Oriente Petrolero de Santa Cruz cayó por 2-3 ante el Guabirá de Montero, que venció con goles del argentino Alejandro Quintana, de Luis Hurtado y Fran Supayabe.

Para los 'refineros' descontaron el juvenil Kevin Salvatierra y el experimentado José Alfredo Castillo.

Esta jornada se completa con el encuentro entre el San José y el Real Santa Cruz, además del clásico cochabambino.

El torneo Apertura se juega a contrarreloj desde el pasado 27 de noviembre con miras a completar las 26 fechas hasta el próximo 30 de diciembre.

Bolivia fue el último país en Sudamérica en reanudar su torneo profesional por la pandemia y las pugnas entre los dirigentes.