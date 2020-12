Dimite el primer ministro rumano tras su derrota en las elecciones legislativas

EFE/BENOIT TESSIER/Archivo

Bucarest, 7 dic (EFE).- El primer ministro de Rumanía, Ludovic Orban, dimitió este lunes después de que su Partido Nacional Liberal (PNL), de centroderecha, perdiera las elecciones legislativas del domingo ante el opositor Partido Social Demócrata (PSD).

“He decidido renunciar a mi mandato de primer ministro, después de un año y un mes en los que Rumanía se ha enfrentado a un período extremadamente difícil”, dijo Orban en referencia a la pandemia y la crisis económica que ha provocado.

El PNL de Orban tenía en el mes de enero un 45 % de intención de voto que ha ido diluyéndose hasta caer al 25 % obtenido este domingo en las urnas, donde se impuso el PSD con un 30 % de los votos. En tercera posición quedó la alianza centrista USR PLUS.

Orban gobernaba desde noviembre del año pasado, cuando llegó al poder tras derrocar al anterior Gobierno socialdemócrata en una moción de censura.

El dimisionario primer ministro llegó al poder con el objetivo declarado de reducir el déficit del 4,6 % con que Rumanía cerró 2019 tras casi tres años de Gobierno socialdemócrata, pero la crisis de la covid dio al traste con estas aspiraciones y ha abocado a Rumanía a una profunda crisis económica.

El presidente de Rumanía, el aliado del PNL Klaus Iohannis, ya ha anunciado que nombrará un primer ministro de centroderecha para que forme un Gobierno de coalición entre el actual partido gobernante, USR PLUS y otras formaciones más pequeñas de centroderecha.

Poco antes de la dimisión de Orban, USR PLUS había pedido su cabeza como condición para entrar en el Gobierno.

Iohannis decidirá a quién encarga la formación de Gobierno tras reunirse con los partidos en los próximos días, pero ya ha descartado la posibilidad de que el elegido, que deberá someterse después a la confianza del Parlamento, sea un socialdemócrata.