Crece la victoria chavista en legislativas venezolanas, con 98,63 % escrutado

El candidato chavista a la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, celebra previo al anuncio de los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) la madrugada de este lunes en el Teatro Bolívar de Caracas (Venezuela). . EFE/RAYNER PEÑA R.

Caracas, 7 dic (EFE).- El chavismo gobernante en Venezuela amplió este lunes su victoria en las elecciones legislativas que se celebraron el domingo al pasar del 67,6 % al 68,43 % de los votos, de acuerdo con el segundo boletín de resultados que fue presentado esta jornada, ya con el 98,63 % de los sufragios contados.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo, indicó que la alianza de partidos oficialistas conocida como Gran Polo Patriótico (GPP) se hizo con 4.277.926 votos, del total de 6.251.080 papeletas válidas.

El total de sufragios muestra que la participación fue del 30,50 % del padrón electoral, que incluye a 20,7 millones de venezolanos, lo que deja una abstención de 69,50 %, la más alta registrada en el país desde 2005.

Alfonzo reiteró que estas votaciones son de carácter regional y por tanto los ganadores serán anunciados en cada uno de los estados del país.

Sin embargo, detalló la lista de vencedores en la categoría "lista nacional", en la que ya habían resultado ganadores los dirigentes oficialistas Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Cilia Flores, esposa del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Esa categoría agrupa a 48 de los 277 escaños en disputa y el gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) se hizo con 36, si bien quedan dos plazas por definirse, explicó la presidenta del CNE.

Por el lado opositor fueron proclamados como ganadores el diputado José Gregorio Correa, ahora reelegido, mientras que Óscar Figuera se convirtió en el único militante del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en hacerse con un escaño hasta ahora.

Alfonzo añadió que el CNE se encuentra en fase de auditorías al resultado electoral, por lo que se espera al menos un nuevo boletín con el resultado completo de la jornada.

La oposición mayoritaria que lidera Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, y que controla actualmente la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), no acudió a esta contienda al considerarla un fraude.

Los comicios no son reconocidos por la UE ni por la Organización de Estados Americanos (OEA) por considerar que no están dadas las condiciones para ser vistos como un proceso democrático.

Pese a que los grandes nombres de la oposición no acudieron a las elecciones, sí lo hicieron algunos de sus partidos, intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Tras la intervención, el Supremo nombró como líderes de los partidos a antiguos militantes expulsados de las organizaciones y acusados de corrupción por sus excompañeros, dejando de lado a aquellos políticos que los encabezaban hasta ese momento.