Coronavirus.- Reino Unido disminuye sus contagios diarios de COVID-19 y las muertes debido a la enfermedad

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Reino Unido ha logrado este lunes disminuir sus contagios diarios de COVID-19 y las muertes debido a la enfermedad, ya que ha constatado 14.718 nuevos casos y 189 fallecimientos, frente a los 17.200 y 230, respectivamente, de la jornada anterior.



Con estas cifras, el cómputo de Reino Unido se ubica en 1.737.960 personas contagiadas y 61.434 fallecidos por la enfermedad, según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud británico.



Las autoridades sanitarias británicas también han trasladado que 1.438 personas más han requerido ingreso hospitalario debido a la COVID-19, por lo que 14.556 personas permanecen internadas a causa de la enfermedad en Reino Unido. De estas, 1.274 requieren respiración mecánica.



Entretanto, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha confirmado este lunes que ha decidido levantar el nivel cuatro de alerta, que implica las restricciones más severas, en las once provincias escocesas que se encuentran bajo el mismo desde el viernes.



Sturgeon ha detallado que es probable que estas regiones, entre las que se encuentra Glasgow, pasen al nivel tres, aunque la decisión de qué nivel de alerta regirá en cada una se tomará este martes. No obstante, ha asegurado que las autoridades continuarán adoptando un enfoque "cauteloso".



Las once áreas entraron en el nivel más alto de alarma el pasado 20 de noviembre, como una medida para mitigar la propagación de la pandemia.