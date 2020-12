Congreso EEUU acerca posturas sobre alivio por COVID-19 mientras se acerca plazo sobre financiación

Por David Morgan

WASHINGTON, 7 dic (Reuters) - Se espera que los miembros del Congreso de Estados Unidos desvelen tan pronto como el lunes una legislación bipartidista para enviar ayuda federal largamente esperada a las familias y empresas que sufren por el resurgimiento de la pandemia del coronavirus.

Un grupo de la Cámara de Representantes -liderada por los demócratas- y del Senado -bajo control republicano- podría presentar el texto formal de un paquete de ayuda contra el COVID-19 por 908.000 millones de dólares para mitigar el impacto económico y en la salud del virus en los primeros días de gobierno del presidente electo, Joe Biden.

"Con la economía debilitándose, 200.000 casos adicionales del virus ayer y con tantas iniciativas del primer paquete (legislativo) que se agotarán el día después de Navidad, ya sabes, sería lo que yo llamo 'estupidez con esteroides' si el Congreso no actúa", dijo el domingo el senador demócrata Mark Warner, integrante del grupo bipartidista que escribió la propuesta, en el programa "State of the Union" de CNN.

La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, esperan sumar un nuevo paquete de ayuda para el coronavirus a un proyecto de ley "ómnibus" de gastos generales por 1,4 billones de dólares que el Congreso debe aprobar el viernes, cuando expiren los fondos para las agencias gubernamentales estadounidenses.

"Esperamos que nos acerque mucho a algo que podamos poner en el 'ómnibus'", dijo Pelosi a los periodistas el viernes, indicando que los demócratas ven la legislación como una posible base para futuras negociaciones bicamerales.

Los legisladores aprobaron 3 billones de dólares en ayuda a principios de año, pero no han podido acordar un nuevo alivio desde abril.

Una serie de programas de ayuda de emergencia establecidos en respuesta a la pandemia, que incluyen prestaciones de desempleo adicionales y una moratoria sobre los desalojos de inquilinos, expiran a finales de diciembre. (Reporte adicional de Sarah N. Lynch y Jan Wolfe; editado en español por Carlos Serrano)