Colombia.- Un grupo armado secuestra a un ingeniero español en Colombia

Un grupo armado ha secuestrado en Colombia al ingeniero español Jesús Antonio Quintana García, director gerente para las Américas de la Alianza de Biodiversidad Internacional y el Centro Internacional para la Agricultura Tropical (CIAT), según ha informado la propia organización no gubernamental.



"La Alianza de Biodiversidad Internacional y el Centro Internacional para la Agricultura Tropical (CIAT) informa de que el sábado, 5 de diciembre, el señor Jesús Antonio Quintana García, director gerente para las Américas de la Alianza, fue ilegalmente capturado por un grupo armado en circunstancias no aclaradas", ha explicado en un comunicado la ONG.



La organización no gubernamental ha reclamado "respeto por la vida" de Quintana García y ha exigido su "pronta liberación". "Las autoridades colombianas están desarrollando la correspondiente investigación", ha indicado.



El diario local 'El Tiempo' ha informado de que el ingeniero español viajaba en un vehículo todoterreno y que fue secuestrado por un grupo armado no identificado que le dio el alto en un retén en el municipio de Toribio, en el norte del departamento de Valle del Cauca.



Según su página web, la Alianza de Biodiversidad Internacional y el CIAT es una organización no gubernamental internacional que brinda soluciones científicas que aprovechan la biodiversidad agrícola y transforman los sistemas alimentarios de manera sostenible para mejorar la vida de las personas en medio de una crisis climática, todo ello trabajando "de la mano con los agricultores" para "incrementar su calidad de vida".



Nacido en Málaga (España), Quintana García es el director gerente para las Américas de la Alianza entre Biodiversidad Internacional y el Centro Internacional para la Agricultura Tropical (CIAT), dos centros de investigación sobre agricultura, nutrición y Medio Ambiente medio ambiente. El ingeniero español trabaja en el Hub de las Américas, situado en Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, en el oeste de Colombia.



Experto en Desarrollo Rural Sostenible, Quintana García tiene 30 años de experiencia en el sector, con actividades de cooperación internacional en diversos países, y es ingeniero forestal por la Universidad Politécnica de Madrid, además de licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED).