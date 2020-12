Colombia.- Liberado el ingeniero español secuestrado en Colombia

29/09/2020 El ingeniero forestal español Jesús Quintana García SOCIEDAD SUDAMÉRICA INTERNACIONAL COLOMBIA ALIANZA DE BIODIVERSIDAD INTERNACIONAL Y EL CIAT



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El ingeniero español Jesús Antonio Quintana García, director gerente para las Américas de la Alianza de Biodiversidad Internacional y Centro Internacional para la Agricultura Tropical (CIAT), ha sido liberado este lunes después de que un grupo armado le secuestrara en Colombia, según ha informado la organización no gubernamental.



En un comunicado, CIAT ha detallado que Quintana se encuentra "en buen estado de salud mental y física" tras "dos días de padecer esta terrible experiencia" y ha garantizado que proporcionará más información "tan pronto como sea posible".



Por su parte, el director general de CIAT, Juan Lucas Restrepo, ha señalado que la alianza está "muy contenta" de tener a Quintana "sano y salvo de vuelta a casa".



"Agradecemos a las autoridades colombianas, a las comunidades indígenas, a las organizaciones sociales y a todos los que se movilizaron para asegurar su liberación", ha agregado, extendiendo su agradecimiento también a la comunidad internacional por "sus buenos deseos" y su "preocupación" durante la "difícil situación".



La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación de España, Arancha González Laya, ha trasladado a través de su cuenta de Twitter que ha mantenido una conversación con Quintana y ha precisado que ha sido liberado "gracias al trabajo conjunto de las autoridades colombianas y españolas".



El ingeniero español viajaba en un vehículo todoterreno y fue secuestrado el sábado por un grupo armado no identificado que le dio el alto en un retén en el municipio de Toribio, en el norte del departamento de Valle del Cauca, aunque por el momento se desconocen los detalles del suceso.



"Sabemos que en esa zona hay presencia de grupos al margen de la ley", había admitido el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, antes de conocerse la liberación del ingeniero, asegurando que las autoridades no podían precisar quiénes eran los autores del secuestro, ha informado el diario 'El Tiempo'.



Según su página web, la Alianza de Biodiversidad Internacional y el CIAT es una organización no gubernamental internacional que brinda soluciones científicas que aprovechan la biodiversidad agrícola y transforman los sistemas alimentarios de manera sostenible para mejorar la vida de las personas en medio de una crisis climática, todo ello trabajando "de la mano con los agricultores" para "incrementar su calidad de vida".



Nacido en Málaga (España), Quintana García es el director gerente para las Américas de la Alianza entre Biodiversidad Internacional y el Centro Internacional para la Agricultura Tropical (CIAT), dos centros de investigación sobre agricultura, nutrición y Medio Ambiente medio ambiente. El ingeniero español trabaja en el Hub de las Américas, situado en Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, en el oeste de Colombia.