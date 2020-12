Chile.- Piñera se denunciará a sí mismo por pasear por una playa de Chile sin mascarilla

30/11/2020 El presidente de Chile, Sebastián Piñera POLITICA SUDAMÉRICA CHILE INTERNACIONAL SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente de Chile, Sebastián Piñera, procederá a denunciarse a sí mismo ante las autoridades después de que el sábado fuera fotografiado sin mascarilla en una playa del país contraviniendo las normas en vigor para frenar la propagación de la pandemia.



En declaraciones a Radio Cooperativa, el portavoz del Gobierno, Jaime Bellolio, ha indicado que esta mañana habló con el presidente y "él tomó la decisión" de contactar con la secretaría regional del Ministerio de Salud y proceder en las próximas horas a una "autodenuncia", ya que incumplió con la obligatoriedad de usar mascarilla en la playa si se está a menos de dos metros de otras personas, como fue el caso.



El portavoz ha incidido en que el propio Piñera reconoció el mismo domingo su error. "Él mismo dijo que había ido a caminar y la inmensa parte de esa caminata por la playa había sido completamente solo y cuando ya estaba terminando se le acercaron un par de personas y él reconoce que fue un error, que debió haberse puesto una mascarilla", ha añadido.



Después de que las fotos sin mascarilla del mandatario, que se fotografió junto a algunas personas sin guardar las distancias de seguridad, generaran la polémica durante la jornada del domingo y una reacción airada de la oposición, Piñera publicó un mensaje en su Instagram: "Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo".



Bellolio ha incidido en que el propio presidente asume que cometió una "eventual falta administrativa" de ahí el que dado que no estaba siendo fiscalizado en el momento de los hechos haya optado por denunciarse a sí mismo.



La decisión ha sido ratificada en un comunicado posterior por la Presidencia, que ha dicho que Piñera ha decidido "autodenunciarse" para que "se lleve a efecto el procedimiento administrativo de control sanitario que corresponda".



La polémica pilla al presidente en horas bajas. Según el último sondeo publicado por Plaza Pública Cadem, la aprobación de Piñera ha caído al 12 por ciento, un punto menos que hace una semana, el dato más bajo desde julio pasado, mientras que la desaprobación se mantiene en el 78 por ciento.



Además, un 26 por ciento de los consultados cree que el jefe de Estado lo hará en 2021 mejor o igual de bien que este año frente al 70 por ciento que cree que su desempeño será peor o igual de malo.



Por otra parte, el 59 por ciento de los chilenos asegura que no le gusta su presidente y consiera que ha gobernado mal, mientras que el 25 por ciento sí ve con buenos ojos al mandatario pero igualmente considera que su gestión ha sido mala.