Capriles pide a la oposición replantear alternativas tras las legislativas

Caracas, 6 dic (EFE).- El dos veces candidato presidencial venezolano Henrique Capriles pidió este domingo a la oposición replantear las alternativas para encontrar una solución a la crisis política tras la celebración de las elecciones legislativas en la que no participaron los líderes tradicionales adversos al Gobierno.

"Después de todos estos fracasos, habrá que replantear alternativas reales y abrir caminos de la mano de todos los sectores. El venezolano merece recuperar la confianza, tener una ruta real que permita alcanzar soluciones verdaderas. Eso hoy no lo tenemos. Hay que construirlo", dijo en Twitter.

El opositor, que ha criticado en otras oportunidades las decisiones del actual líder opositor y jefe del Parlamento, Juan Guaidó, señaló que "la respuesta de los sectores democráticos" a los comicios de hoy no "puede ser el monitoreo de un fracaso que", dijo, "sabíamos que ocurriría".

Tampoco pueden ser "llamados a una movilización sin soluciones tangibles", agregó al tiempo que insistió en que las elecciones realizadas hoy fueron "un proceso para los intereses del PSUV (la principal organización chavista)", pues hubo "poca o nula participación".

Capriles destacó que quien pierde hoy es el país.

Venezuela celebró este domingo unos cuestionados comicios por no contar con la participación de la oposición liderada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que, además, es considerada como el grupo más representativo adverso al Gobierno de Nicolás Maduro.

La oposición que representa a Guaidó ha denunciado que los comicios legislativos no cuentan con las garantías suficientes para que sea un proceso transparente.

Uno de los temas por los que la oposición decidió no participar es la intervención de los partidos políticos por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que puso al frente de las organizaciones a líderes políticos que habían sido expulsados tras ser acusados de corruptos.

La oposición, como respuesta, ha llamado a una consulta para rechazar los comicios que se realizará entre el 7 y 12 de diciembre de forma digital y el último día será presencial.

También designó un comité para vigilar las irregularidades en los comicios de hoy y por el cual ha reportado un 80 % de abstención.