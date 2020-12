Canadá prevé recibir la próxima semana las primeras dosis de la vacuna de Pfizer

En la imagen un registro del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien prevé que el primer envío de las vacunas llegará la próxima semana y que las 249.000 dosis permitirán inmunizar a 124.500 personas ya que la vacuna de Pfizer necesita ser administrada en dos dosis. EFE/STR/Archivo

Toronto (Canadá), 7 dic (EFE).- Canadá recibirá 249.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer antes de que termine el año, dijo este lunes el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien afirmó que la vacunación empezará tan pronto como lleguen al país.

Trudeau añadió hoy durante una rueda de prensa que prevé que el primer envío de las vacunas llegará la próxima semana y que las 249.000 dosis permitirán inmunizar a 124.500 personas ya que la vacuna de Pfizer necesita ser administrada en dos dosis.

"El primer envío de dosis está programado para la próxima semana. Los envíos continuarán llegando en 2021, con millones de dosis pendientes", afirmó Trudeau que a finales de noviembre declaró que Canadá no estaría entre los primeros países en recibir la vacuna ya que Estados Unidos y la Unión Europea (UE) estaban por delante.

Trudeau justificó hoy sus palabras de noviembre, que causaron polémica en el país, al afirmar que "no quería causar falsas esperanzas a la población" y negó que las autoridades canadienses se vieran forzadas a negociar con Pfizer la entrega acelerada de una remesa relativamente pequeña de vacunas para acallar las voces críticas.

El Ministerio de Sanidad de Canadá todavía no ha autorizado el uso de la vacuna de Pfizer pero las autoridades han apuntado a que el proceso de aprobación del medicamento está avanzado y se podría permitir su uso en los próximos días.

Las autoridades canadienses también revelaron que están ya realizando simulacros del transporte, recepción y distribución de la vacuna de Pfizer que tiene unas exigencias logísticas superiores a las vacunas normales porque necesita ser almacenada a una temperatura de -80 grados centígrados.

De acuerdo con los planes revelados hoy, las dosis de la vacuna serán distribuidas directamente por Pfizer a los 14 centros de distribución que Canadá ha establecido y que están equipados para mantener el medicamento a la temperatura requerida.

Trudeau explicó que las dosis de la vacuna serán entregadas a las autoridades provinciales de Canadá de forma proporcional a la población de cada jurisdicción.

Un comité de expertos formado por el Gobierno canadiense ha recomendado a Ottawa que primero se inmunice a las personas con más riesgo de contraer la enfermedad (ancianos en residencias y hospitales así como el personal que les atienden) y posteriormente a personas mayores de 80 años de edad.

El primer ministro canadiense también destacó que Canadá es el país del mundo que ha comprado más dosis de las distintas vacunas contra el coronavirus por habitante.

Hasta el momento, Canadá, con una población de cerca de 38 millones de personas, ha firmado contratos con siete empresas farmacéuticas para la adquisición de 414 millones de dosis de vacunas contra la covid-19. De esa cifra, 79 millones de dosis son del suero de Pfizer.