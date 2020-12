Boca y River pasan a la segunda fase como líderes de sus respectivas zonas

En la imagen, jugadores de Boca Juniors. EFE/SILVIO AVILA/Archivo

Buenos Aires, 6 dic (EFE).- Boca Juniors y River Plate se clasificaron como líderes de sus respectivas zonas tras completarse la primera fase de la Copa Diego Maradona, que este lunes completará sus clasificados con los dos partidos pertenecientes a la Zona 5.

Boca Juniors empató este domingo sin goles en su visita a Talleres en Córdoba por la sexta y última jornada, mientras que River Plate venció el sábado por 3-1 a Godoy Cruz para asegurar sus lugares en la Zona Campeonato del certamen.

Independiente y San Lorenzo también tienen sus lugares asegurados entre los que pelearán por el título, mientras que Racing deberá disputar la Zona Complementación tras haber finalizado último de su grupo.

BOCA EMPATÓ EN CÓRDOBA Y SIGUE EN BUSCA DEL BICAMPEONATO

Boca Juniors, actual campeón del fútbol argentino, igualó sin goles ante Talleres en Córdoba para asegurar su clasificación a la Zona Campeonato del Grupo 4, instancia a la que accedió junto con el conjunto cordobés.

Tras este resultado, el equipo de Miguel Ángel Russo acumuló diez puntos, mientras que Talleres sumó nueve, ambos clasificados por delante de Newell's Old Boys y Lanús, que este domingo se enfrentaron con un 3-1 en favor de los rosarinos.

Luego de esta clasificación, Boca Juniors afrontará este miércoles la definición de su serie de octavos de final ante Inter de Porto Alegre, tras el 0-1 logrado como visitante en la ida en Brasil.

RIVER NO DETIENE SU MARCHA Y SIGUE IMBATIBLE

River Plate derrotó el sábado por 3-1 a Godoy Cruz y, luego del estreno en esta Copa Diego Maradona con derrota ante Banfield sumó cinco victorias seguidas para quedar líder de la Zona 3 y avanzar a paso firme a la Zona Campeonato de esta Copa Diego Maradona.

Con un equipo alternativo con el fin de preservar sus titulares para los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay, el equipo de Marcelo Gallardo igual logró un triunfo con autoridad ante los mendocinos.

El otro clasificado a la Zona Campeonato de este grupo fue Banfield, que en esta última jornada igualó 1-1 con Rosario Central.

INDEPENDIENTE SUMA 12 PARTIDOS INVICTO

Independiente se impuso este domingo por 1-0 ante Defensa y Justicia para finalizar invicto en la Zona 2 y clasificar como escolta de Colón a la Zona Campeonato de esta Copa Diego Maradona.

Con un gol de Alan Soñora, el equipo que conduce Lucas Pusineri sumó su undécima presentación sin derrota y se afianza de cara al cruce de cuartos de final de Copa Sudamericana ante Vélez Sársfield, misma instancia que afrontará Defensa y Justicia frente a Bahía de Brasil.

Colón, en tanto, se impuso por 0-2 ante Central Córdoba en Santiago del Estero para quedar líder de la Zona con 13 unidades, una más que Independiente.

ATLÉTICO TUCUMÁN, EL ÚNICO CON PUNTUACIÓN IDEAL

Atlético Tucumán venció este sábado por 3-5 a Unión en Santa Fe y, además de avanzar como líder del Grupo 1 a la Zona Campenato, fue el único que consiguió todos los puntos posibles con 18 unidades producto de seis victorias.

Arsenal, que venció por 1-0 a Racing Club, quedó como escolta y acompañará a Atlético a la Zona Campeonato frente a un rival que terminó último y deberá disputar la Zona Complementación.

No obstante, el gran objetivo de Racing es la Copa Libertadores después de su resonante clasificación en octavos de final ante Flamengo en el Maracaná. La Academia aguarda por la definición entre Boca e Inter de Porto Alegre para conocer su rival de cuartos de final.

GIMNASIA HOMENAJEÓ A MARADONA CON SU CLASIFICACIÓN

Gimnasia y Esgrima La Plata, último equipo que dirigió Diego Maradona, logró su pasaporte a la Zona Campeonato tras igualar sin goles como local ante Huracán en la última fecha del Grupo 6.

Tras un sentido homenaje con sus hijas Dalma y Giannina en el campo de juego, los jugadores del 'Lobo' consiguieron ese punto necesario para acceder a la Zona Campeonato justamente como escolta de Huracán.

Vélez Sarsfield, que empató sin goles en su visita a Patronato de Paraná, disputará la Zona Complementación, pero antes abrirá este jueves la serie argentina de cuartos de final de Copa Sudamericana ante Independiente.

ARGENTINOS Y ALDOSIVI DEFINEN EL ÚLTIMO LUGAR

Con San Lorenzo ya clasificado a la Zona Campeonato como líder del Grupo 5, este lunes en la última jornada Argentinos Juniors y Aldosivi, que están igualados con siete unidades, determinarán la última plaza disponible.

San Lorenzo será local de los marplatenses de Aldosivi, mientras que a la misma hora Argentinos Juniors recibirá a Estudiantes de La Plata.

Después de definir este grupo se realizará el sorteo para determinar la composición de los seis equipos que integrarán cada uno de los dos grupos de Zona Campeonato y el mismo formato en los dos de la Zona Complementación.