Bob Dylan vende catálogo de canciones a Universal Music en acuerdo multimillonario

FOTO DE ARCHIVO. Bob Dylan ofrece un recital en la inauguración del Roskilde Festival en Dinamarca. Julio, 2019. Helle Arensbak/Ritzau Scanpix/via Reuters. ATENCIÓN EDITORES: ESTA IMAGEN FUE PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE

LONDRES, 7 dic (Reuters) - Bob Dylan vendió su catálogo completo de más de 600 canciones, que abarca seis décadas de carrera al sello Universal Music Group, en un acuerdo millonario del que no se dieron a conocer los términos específicos.

El acuerdo abarca canciones icónicas como "Blowin' in the Wind" y "Like a Rolling Stone", y llega hasta su última producción que incluye el tema "Murder Most Foul" de 17 minutos.

"El acuerdo es el más importante de este siglo y uno de los más importantes de todos los tiempos" de la industria de la música, dijo UMG en un comunicado de prensa.

UMG se negó a declarar el valor del acuerdo, pero es probable que haya aumentado las arcas del cantautor en muchos millones de dólares. El Financial Times dijo que el monto podría ser de nueve cifras.

Un portavoz de Universal dijo a Reuters: "No se pueden discutir los términos específicos del acuerdo, pero los derechos esenciales eran suyos".

El cantautor estadounidense, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 2016, ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo y sus canciones han sido versionadas más de 6.000 veces por cientos de artistas.

Dylan, quien emergió de la escena folclórica de Greenwich Village a principios de la década de 1960 para convertirse posiblemente en el artista más aclamado e influyente de la era del rock, todavía se mantiene activo a los 79 años.

Su último álbum "Rough and Rowdy Ways", lanzado este año, fue un éxito comercial y en la crítica. La revista Rolling Stone dijo en su reseña: "Dylan está explorando un terreno al que nadie más había llegado antes, pero sigue avanzando hacia el futuro".

El primer compositor en ganar el Nobel de Literatura también tocaba alrededor de 100 fechas al año en su gira "Never Ending Tour", hasta que la pandemia del coronavirus lo obligó a cancelar su agenda. En los últimos años, también produjo su propio whisky, llamado "Heaven's Door" en referencia a una de sus canciones más conocidas.

Los derechos de autor de las canciones que abarcan sus 60 años de carrera incluyen himnos como "The Times They Are A-Changin" y "Tangled Up In Blue", así como "Make You Feel My Love", que fue un gran éxito para Adele, y "Things Have Changed", por la que ganó un Oscar.

El presidente de UMG, Sir Lucian Grainge, calificó las canciones de Dylan como "brillantes y conmovedoras, inspiradoras y hermosas, perspicaces y provocativas".

"Sus canciones son atemporales, hayan sido escritas hace más de medio siglo o ayer", señaló Grainge en un comunicado. "No es exagerado decir que su vasto trabajo ha capturado el amor y la admiración de miles de millones de personas en todo el mundo".

El catálogo de canciones de Dylan era administrado por Sony/ATV Music Publishing, según un artículo de Variety.

(Reporte de Ayanti Bera en Bangalore; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Javier Leira)