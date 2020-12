Banco Central Chile mantiene tasa en 0,5% con débil recuperación

(Bloomberg) -- El Banco Central de Chile mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia en un mínimo histórico luego de que caídas sorpresivas en los precios al consumidor y la actividad económica levantaron nuevas dudas sobre la recuperación del país.

La junta del banco, dirigida por su presidente, Mario Marcel, votó por unanimidad el lunes para mantener la tasa interbancaria en 0,5% por sexta reunión consecutiva, en concordancia con lo previsto por todos los analistas encuestados por Bloomberg. Los encargados de la política monetaria han mantenido los costos de los préstamos en lo que ellos denominan su piso técnico desde el inicio de la recesión causada por el coronavirus.

El banco central mantuvo su orientación de mantener la tasa de referencia en su nivel mínimo durante la mayor parte del horizonte de política monetaria de dos años, según el comunicado. También dijo que “las medidas no convencionales continuarán en aplicación” y que “a mediano plazo las presiones inflacionarias siguen contenidas”.

La recuperación de Chile sigue siendo desigual a pesar del apoyo de miles de millones de dólares en estímulos y el aumento de los precios del cobre, la principal exportación del país.

En tanto, la inflación anual disminuyó a 2,7% en noviembre, informó el lunes el Instituto Nacional de Estadísticas. Una encuesta del banco central de la semana pasada mostró que los operadores esperan que la inflación alcance el objetivo del 3% en 12 meses.

