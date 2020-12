AMP.-Venezuela.- La UE no reconoce resultado electoral en Venezuela y se da hasta enero para fijar posición sobre Guaidó

González Laya respeta "profundamente" la opinión de Zapatero pero recalca que el no reconocimiento es unánime en la UE



BRUSELAS, 7 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea ha señalado este lunes que no reconoce el resultado de las elecciones legislativas en Venezuela, al considerar que no han cumplido los estándares internacionales "mínimos" y se da un plazo hasta enero para definir su relación con la Asamblea Nacional que ahora mismo dirige el presidente encargado, Juan Guaidó.



Según la declaración de los Veintisiete, "la falta de respeto al pluralismo político y la inhabilitación y enjuiciamiento de los líderes de la oposición no permiten que la UE reconozca el proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente, y sus resultados como representativos de la voluntad del pueblo venezolano".



De esta forma, la UE no ha reconocido la victoria de la coalición chavista que apoya al presidente Nicolás Maduro, que se habría hecho con el 67 por ciento de los sufragios en unas elecciones parlamentarias que han contado con una participación del 31 por ciento.



A su vez, el bloque urge a las partes a buscar una solución dialogada para acabar con la crisis política en Venezuela. "La UE llama a las autoridades y líderes venezolanos a priorizar los intereses de la ciudadanía y pide que se unan para empezar un proceso de transición liderado por los venezolanos para lograr una salida sostenible a la crisis", ha indicado el texto que reclama elecciones presidenciales y legislativas "creíbles, inclusivas y transparentes".



FIJAR POSICIÓN SOBRE GUAIDÓ



Sobre el futuro de Venezuela, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha evitado mencionar a Guaidó y se ha limitado a decir que los ministros "no han entrado" a debatir el escenario después del 5 de enero, cuando expira su mandato de presidente de la Asamblea, y por tanto dejaría de tener vigencia su papel como presidente encargado.



"El día importante es el 5 de enero, cuando la Asamblea se constituya. Hemos dicho que no reconocemos el carácter democrático del proceso, pero no hemos entrado todavía en ello. Habrá tiempo", ha dicho, para confirmar que la UE quiere recabar consenso entre organismos como el Grupo Internacional de Contacto o el Grupo de Lima y países vecinos. "Luego veremos como afrontar la nueva situación", ha zanjado.



En la misma línea, la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha indicado que ahora se abre un proceso de discusión "intracomunitario" para decidir cuál debe ser la posición compartida con respecto a la Asamblea Nacional y al presidente encargado, Juan Guaidó, cuyo cargo "emana" de la Asamblea Nacional actual.



González Laya ha dicho que el bloque europeo "no puede reconocer" el proceso que ha dado la victoria a la coalición chavista y ha añadido que por ello tampoco puede hacerlo España.



"Estas elecciones podrían haber sido una buena oportunidad para que todos los venezolanos y venezolanas pudieran expresar su visión para el futuro del país a través de un proceso democrático, libre y transparente, pero desgraciadamente esto no ha ocurrido", ha expresado González Laya en una rueda de prensa en Bruselas, tras la reunión con sus socios europeos.



La ministra ha recalcado que los Veintisiete consideran de manera "unánime" que los comicios del domingo "no se han respetado los estándares internacionales mínimos para un proceso creíble". España ha pedido un llamamiento claro de la UE a todas las partes, tanto al régimen como a la oposición, para que busquen un "acuerdo de mínimos" que permita una respuesta humanitaria al deterioro de la situación en el país, ha indicado.



UNIDAD EUROPEA Y CONVERGENCIA INTERNACIONAL



También ha resumido en cuatro puntos fundamentales la posición española durante el debate: mantener la unidad europea y buscar la convergencia internacional, que la respuesta sea coherente con el Derecho internacional, que sea una señal política clara y que la UE conserve la capacidad de apoyar a los venezolanos en la salida de la crisis.



Preguntada por las declaraciones del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que pidió a la UE alejarse de la línea a su juicio marcada por Estados Unidos y reconocer así los resultados que dan la victoria a Maduro, González Laya ha dicho respetar "plenamente" las opiniones del líder socialista, pero ha subrayado que no hay fisuras en la declaración del bloque comunitario.



"El presidente Rodríguez Zapatero es un ciudadano libre de expresar su opinión y la ha expresado, yo la respeto profundamente. Lo que hoy hemos decidido por unanimidad es no reconocer el resultado de las elecciones parlamentaras porque se estima que no cumple con las garantías democráticas mínimas", ha remachado la ministra española.



Sobre las palabras del expresidente, Borrell ha asegurado que su trabajo al frente de la diplomacia comunitaria no es comentar las declaraciones de los distintos actores en el panorama venezolano, aunque ha dicho respetar la opinión de Zapatero.



Si bien ha dejado un mensaje, al asegurar que lamenta haber tenido que llegar a este punto después de la labor diplomática realizada los últimos meses por el Servicio Exterior de la UE. "Nadie más que yo ha estado trabajando para conseguir que estas elecciones fueran inclusivas y que contaran con las condiciones básicas para que fueran reconocidas por la UE", ha señalado.