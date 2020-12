AMP.- Venezuela.- El chavismo obtiene el 67% de los votos en las parlamentarias con un escaso 31% de participación

Guaidó asegura que los resultados son un "fraude" que llevaban "fabricados" desde "hace días"



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha informado en su primer boletín informativo que el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) del presidente, Nicolás Maduro, ha obtenido poco más del 67 por ciento de los votos en las elecciones parlamentarias, una vez se han escrutado ya el 82 de las actas electorales.



La presidenta del CNE, Indira Alfonso, ha detallado que 3,5 millones de venezolanos han votado por el chavismo, si bien la participación ha sido del 31 por ciento, lo que supone poco más de 5,2 millones de electores, de los más de 20,7 millones que estaban habilitados para votar.



Alianza Democrática, la colación de partidos opositores al Gobierno de Nicolás Maduro ha obtenido casi el 18 por ciento de los votos, Venezuela Unida, poco más del 4 por ciento, mientras que el Partido Comunista de Venezuela (PCV), el 2,73 por ciento.



"Tenemos nueva Asamblea Nacional", ha proclamado el presidente Maduro al poco de conocerse los primeros resultados ofrecidos por el CNE, que han significado, ha dicho, "una tremenda y gigantesca victoria electoral" para el chavismo.



"Hoy cinco años después, sabiendo todo lo que hizo esa Asamblea contra el pueblo, golpes de estado, llamamientos de injerencia, de sanciones, tenemos nueva Asamblea Nacional", ha dicho Maduro.



"Nosotros sabemos ganar y perder, hoy nos tocó ganar, hoy le tocó ganar el pueblo de Venezuela. Viene un cambio de ciclo, un ciclo positivo, virtuoso, de trabajo y recuperación, con soberanía y en paz. Que nadie se meta en los asuntos de Venezuela, nosotros sabemos dirimir nuestros problemas con el voto popular", ha enfatizado.



GUAIDÓ RECHAZA LA "FARSA" Y VATICINA UNA PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS



Por su parte, la oposición, que horas antes de que se anunciaran los primeros resultados había estado acusando al Gobierno de estar "fabricando los resultados", ha afirmado que "el fraude ha sido consumado", y que el "rechazo del pueblo venezolano a estos comicios ha sido evidente"



"La mayoría de Venezuela ha dado la espalda a Maduro y a su fraude que empezó hace meses. Maduro y su régimen han perdido el apoyo popular", ha expresado el líder opositor Juan Guaidó, quien ha acusado al Gobierno de Caracas de "extorsionar" al pueblo venezolano con "hambre y necesidad".



"Saben que jamás ganarían unas elecciones libres, todos sabemos que los resultados estaban preparados desde hace días, falso CNE, falsos candidatos, falsos opositores. Resultados cantados", ha dicho en un discurso difundido en redes sociales.



"No habrá soluciones mientras Maduro siga usurpando funciones", ha dicho el que dejará de ser a partir del próximo 5 de enero presidente de la Asamblea Nacional.



Guaidó ha asegurado que estas elecciones no permitirán al Gobierno "aliviar las medidas de presión" a las que hace frente, ya que "hasta que no haya democracia, la crisis sólo se profundizará", es por ello que ha pedido a todos los detractores de Maduro, incluida la comunidad internacional, que continúe con la presión.