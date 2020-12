AMP.- Fútbol/Mundial.- Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo, rivales de España en el camino al Mundial de Catar 2022

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo serán los rivales de España dentro del Grupo B, de marzo a noviembre de 2021, en la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022, después del sorteo celebrado este lunes en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza).



El equipo nacional que dirige Luis Enrique Martínez conoció sus rivales para este camino de las selecciones UEFA hacia el Mundial, con Suecia como mayor peligro y que repite junto a los españoles como en la fase de clasificación para la Eurocopa. La bola de España fue la segunda en salir en el sorteo, cabeza de serie en el Grupo B.



De los siguientes bombos 3, 4 y 5 a España le cayeron rivales asequibles como Grecia, Georgia y Kosovo. El primer clasificado obtiene billete directo al Mundial y siendo segundo aún hay repescas. Daniele De Rossi y Rafael van der Vaart ejercieron como manos inocentes del sorteo, conducido por el director interino de Competiciones de la FIFA, el español Jaime Yarza.



La ceremonia dejó un duelo inédito contra Kosovo y encuentros con viejos y no tan viejos conocidos. Los suecos fueron ya rivales de España el año pasado en el Grupo F de clasificación para la Euro que será en 2021, retrasada por la pandemia de coronavirus.



El cuadro nórdico, con el posible regreso de Ibrahimovic, fue segunda por detrás de España, sacando un empate a la 'Roja', el último precedente de 5 partidos, con tres victorias y una derrota en 2006, con Luis Aragonés en el aire. Además, contra Grecia no juega España desde la Euro 2008 y ante Georgia, rival que ganó a España (0-1) en un amistoso previo a la Euro 2016, la selección española compartió grupo en el camino al Mundial de Brasil 2014.



Además de los diez subcampeones de la fase de grupos, la repesca incluirá también a los dos mejores ganadores de grupo de la clasificación general de la Liga de Naciones de la UEFA 2020-2021 que no se clasificaron directamente para la Copa Mundial de la FIFA 2022 y que no entraron en la repesca como subcampeones.



--GRUPOS DE LA FASE DE CLASIFICACIÓN PARA CATAR 2022.



GRUPO A: Portugal, Serbia, Irlanda, Luxemburgo, Azerbaiyán.



GRUPO B: ESPAÑA, Suecia, Grecia, Georgia, Kosovo



GRUPO C: Italia, Suiza, Irlanda del Norte, Bulgaria, Lituania.



GRUPO D: Francia, Ucrania, Finlandia, Bosnia, Kazajistán



GRUPO E: Bélgica, Gales, República Checa, Bielorussia, Estonia.



GRUPO F: Dinamarca, Austria, Escocia, Israel, Islas Feroe, Moldavia.



GRUPO G: Países Bajos, Turquía, Noruega, Montenegro, Letonia, Gibraltar.



GRUPO H: Croacia, Eslovaquia, Rusia, Eslovenia, Chipre, Malta.



GRUPO I: Inglaterra, Polonia, Hungría, Albania, Andorra, San Marino.



GRUPO J: Alemania, Rumanía, Islandia, Macedonia del Norte, Armenia, Liectenstein.