Amenaza suiza para Italia y su regreso al Mundial

Roma, 7 dic (EFE).- La selección de Italia, cuatro veces campeona del mundo, tendrá a Suiza como principal amenaza que le separa de su regreso al Mundial de Catar 2022, tras la clasificación fallida a Rusia 2018, después de ser emparejada este lunes en el grupo C junto también a Irlanda del Norte, Bulgaria y Lituania.

Italia, como también España, Francia y Bélgica, además de Portugal, ha sido encuadrada en un grupo de cinco equipos para tener un calendario más corto pues jugará en octubre la fase final de la Liga de Naciones UEFA, empezando por las semifinales contra la selección española.

Tras el fracaso mundialista vivido bajo la gestión de Gian Piero Ventura, quien no consiguió llevar al equipo al Mundial sesenta años después de la última vez, Italia recuperó ideas y entusiasmo gracias a Roberto Mancini, que armó a un equipo competitivo y con mentalidad más ofensiva.

Los "azzurri", que fueron cabeza de serie en el sorteo de este martes, tendrán esta vez un grupo más accesible con respecto al de clasificación a Rusia 2018, cuando el gran favorito era la selección española.

Mancini recogió a un grupo destrozado por la debacle vivida en la repesca mundialista contra Suecia y lideró un cambio generacional, dando protagonismo a jóvenes de talento como Nicoló Barella, Nicoló Zaniolo, Manuel Locatelli, Alessandro Bastoni o Federico Chiesa, piezas ya de gran importancia junto a elementos de experiencia como Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini o Marco Verratti.

A la espera de encontrar a un delantero centro líder, con Ciro Immobile, Bota de Oro 2019-2020 con el Lazio, que todavía no ha logrado lucir ese nivel como internacional, Italia selló con contundencia la clasificación a la Eurocopa de 2021 y se clasificó para la fase final de la Liga de Naciones UEFA, en las que jugará las semifinales ante España en el estadio San Siro de Milán.

Los "azzurri" fueron junto a Bélgica los dos seleccionados capaces de volar a la Eurocopa con diez victorias de diez, con 37 goles a favor por tan solo cuatro en contra. En los últimos meses, además, Italia selló victorias prestigiosas como la cosechada en la Amsterdam Arena contra Holanda (1-0).

Lleva más de dos años sin conocer la derrota la selección de Mancini, que se rindió por última vez en septiembre de 2018 contra Portugal, vigente campeón de Europa.

Será Suiza el rival más complicado para Italia. El seleccionado de Vladimir Petkovic es el número 16 del ránking FIFA y, pese a vivir un momento de inflexión, suele ser un contrincante complicado en los momentos clave.

Además, italianos y suizos se enfrentarán en la fase de grupos de la próxima Eurocopa, por lo que se avecinan cruces de enorme importancia entre estos dos seleccionados.

El delantero Breel Embolo, del Schalke 04, Xherdan Shaqiri, del Liverpool, son algunas de las estrellas de un equipo que tiene su principal virtud en la unión y la organización táctica.

Mucho más accesibles son Irlanda del Norte (n.45 FIFA), que falló la clasificación a la Eurocopa en la eliminatoria con Eslovaquia, Bulgaria (n.68), que solo ganó uno de sus últimos nueve partidos, y Lituania (n.129).

Los partidos de clasificación a Catar 2022, que se jugarán del 24 de marzo al 16 de noviembre, prevén que las diez primeras de grupo se clasificarán directamente para Catar 2022, y que las diez segundas se enfrenten en la repesca.

También participarán en las eliminatorias las dos primeras de grupo de la Liga de las Naciones de la UEFA 2020-2021 mejor posicionadas en la clasificación general que no se hayan ya clasificado directamente para el Mundial ni participen en las eliminatorias como segundas de grupo.

