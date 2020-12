Acompañantes extranjeros de los comicios venezolanos piden al mundo reconocerlos

Fotografía cedida por Prensa de Miraflores donde se observa al presidente de Venezuela Nicolás Maduro (c), sostener un encuentro con Manuel Zelaya (i), José Luis Rodríguez Zapatero (2i), Evo Morales (3d), Rafael Correa (2d) y Fernando Lugo (d), hoy en Caracas (Venezuela). EFE/Prensa Miraflores

Caracas, 7 dic (EFE).- Los acompañantes internacionales de las elecciones legislativas venezolanas celebradas este domingo le pidieron a la comunidad internacional, a la Unión Europea (UE)y a los países de la región "que respeten los resultados" de los comicios a los que la oposición que lidera Juan Guaidó considera un fraude.

"Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, a la UE y a los países de la región a que respeten los resultados electorales en Venezuela, emanados de la voluntad popular en un proceso libre y plural", reza un comunicado de los acompañantes.

Según el último dato facilitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ya con el 98,63 % de los votos contados, la coalición oficialista del Gran Polo Patriótico obtuvo el 68,43 % de los votos, lo que supone 6.251.080 papeletas válidas.

El total de sufragios muestra que la participación fue del 30,50 % del padrón electoral, que incluye a 20,7 millones de venezolanos, lo que deja una abstención de 69,50 %, la más alta registrada en el país desde 2005.

En este sentido, los acompañantes mostraron su deseo de que "este resultado abra la puerta al dialogo con las partes que no reconocen la legitimidad del proceso venezolano".

Asimismo, esperan que se levanten "las sanciones y los bloqueos contra Venezuela, los cuales vulneran los derechos humanos, la Convención de Ginebra y el derecho internacional por ser medidas unilaterales y coercitivas".

En este sentido, mostraron "una posición crítica hacia la actitud de la UE, la cual ante procesos electorales con resultados de participación similares en Europa ante sistemas menos fiables que el venezolano, acepta y respeta los resultados sin cuestionar nada en absoluto".

"Por ello, hacemos un llamamiento al respeto de los resultados en Venezuela, ya no solo por la UE sino por EE.UU. y por los países de la región alineados con el eje imperialista, como el caso de Colombia, Chile o el Brasil de (Jair) Bolsonaro", concluyen.

Casi 50 países de todo el mundo, no han reconocido el triunfo del chavismo en las elecciones de este domingo.

En América, el bloque más grande que ha dicho hasta el momento "desconocer" el resultado de la votación, lo constituyen 16 naciones que firmaron una declaración en la que denuncian la falta de "legitimidad".

En el documento, firmado por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía, se pidió además a la comunidad internacional unirse "al rechazo de estas elecciones fraudulentas".

En Estados Unidos, el secretario de Estado, Mike Pompeo, pidió a sus aliados que sigan reconociendo como presidente interino a Guaidó después de la "farsa" de este domingo.

Por su parte, la Unión Europea pidió la celebración en Venezuela de elecciones legislativas y presidenciales "creíbles, inclusivas y transparentes".

Los Veintisiete se negaron a reconocer el resultado de los comicios debido a que se hicieron sin "respeto al pluralismo político" y en un contexto de "descalificación y persecución de los líderes de la oposición", según un comunicado.