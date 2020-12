A Inglaterra le sonríe la suerte y solo teme a Polonia

EFE/EPA/Maciej Kulczynski/Archivo

Londres, 7 dic (EFE).- A 714 días del inicio de la próxima Copa del Mundo de Catar 2022, el sorteo de la fase de clasificación encuadró a Inglaterra en un asequible Grupo I junto a Polonia, Hungría, Albania, Andorra y San Marino.

La Polonia de Robert Lewandowski es la única amenaza seria para los ingleses en un grupo en el que están potencias menores y débiles como Albania, Andorra y San Marino, que no deberían poner oposición y servir para que los delanteros ingleses se pongan las botas.

Inglaterra y Polonia lucharán, inicialmente, por un primer puesto que les meta directamente en la Copa del Mundo y les haga evitar marchar a la repesca, compuestos por los segundos de grupo, así como dos equipos procedentes de la Liga de Naciones.

Pero antes de pensar en ese mes de noviembre y diciembre en 2022 en Catar, Inglaterra, vigente semifinalista, tendrá que pasar por cinco estaciones, compuestas por los cinco parones internacionales desde marzo del año que viene hasta marzo de 2022.

Polonia es ya una vieja conocida de los 'Tres Leones' y se ha medido a ella en cinco clasificaciones para Mundiales, la más reciente en la de 2014, además de haber jugado en la fase de grupos del Mundial de México 1986. Encuentro que terminó con 3-0 a favor de los ingleses y 'hat trick' de Gary Lineker.

Los polacos tendrán su máxima amenaza en Lewandowski, el mejor jugador de 2020, pero también cuentan con la artillería arriba de Arkadiusz Milik y de Krzysztof Piatek, además de jugadores interesantes en defensa como Jan Bednarek y el portero Wojciech Szczesny.

Ahí residirán los problemas de una Inglaterra que no debería sufrir para despachar al resto de equipos y pasar con tranquilidad, como ya hizo en la fase de clasificación para la Eurocopa de Francia.

Solo Hungría puede representar alguna amenaza y es que los magiares ya sorprendieron a Islandia en la repesca de la Eurocopa, clasificándose con dos goles en los últimos minutos.

Los húngaros tienen un baluarte en Dominik Szoboszlai, el hombre del gol que les metió en la Euro y que juega en el RB Salzburgo. Una perla pretendida ya, según rumores, por algunos de los mejores clubes europeos.

A su lado no hay que olvidar a Adam Szalai, un clásico de las categorías inferiores del Real Madrid, o a Peter Gulacsi, uno de los mejores guardametas de la Bundesliga.

Pero una vez pasado este último obstáculo, las tres últimas selecciones deberían representar seis triunfos claros para Inglaterra y para que Harry Kane sume goles en su búsqueda del máximo goleador histórico del combinado nacional. Andorra (151 del ránking FIFA), Albania (66) y San Marino (210) son peritas en dulce para uno de los mejores ataque de Europa.

Con el desarrollo e impulso de algunos de los jóvenes jugadores ingleses, como Phil Foden, Jadon Sancho, Marcus Rashford y Trent Alexander-Arnold, Inglaterra debería afianzarse en el grupo y no tener problemas para asegurar su presencia en la cita mundialista en la que aspira a coronarse.

No pudo hacerlo en Rusia, cayendo en semifinales ante Croacia, pero su camino hacia Catar empieza bien. Solo Polonia puede fastidiarlo.

Manuel Sánchez Gómez