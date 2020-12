0-0. El Valencia se topa con Dmtrovic y el Eibar con los palos

El portero serbio del Eibar Marko Dmitrovic (d) para un balón junto a Manu Vallejo, del Valencia, durante el partido de la duodécima jornada de LaLiga Santander disputado este lunes en Ipurúa. EFE/Juan Herrero.

Eibar, 7 dic (EFE).- El Eibar y el Valencia empataron a cero en Ipurua, donde el equipo vasco sigue sin ganar: si ante el Getafe dieron dos palos, este lunes volvieron a repetir esta situación.

El Valencia aguantó bien durante las tres cuartas partes del encuentro, pero al final desapareció del partido y bastante tuvo con salvar un punto, limitándose a frenar las continuas acometidas del Eibar que no renunció a la victoria en ningún momento.

Paradójicamente, su ocasión más clara fue en el último minuto en una jugada individual de Gameiro, que solo ante la puerta disparó para que Dmtrovic volviera a lucirse e impedir el tanto que hubiera sido un castigo inmerecido para los armeros.

Nada más comenzar el partido el valencianista Carlos Soler ya había dado el primer aviso en un tiro desde lejos que detuvo Dmtrovic muy bien colocado.

La réplica llegó poco después en un centro de Bryan Gil, que rebotó en un defensa y dio en la mano de Muto, que se encontraba en una inmejorable situación. No había un dominador claro en los primeros minutos con un juego de tanteo y sin que ni el Eibar ni el Valencia se decidieran a tomar la iniciativa abiertamente.

A partir del primer cuarto de hora el Eibar comenzó a hacerse con la posesión. Kike García intentó en el minuto 20 una combinación con Muto, que frustró el Valencia. Poco después Sergio Álvarez probó un con un disparo desde lejos que se marchó desviado. El Valencia contratacó con un centro de Lato con mucho peligro que atajó Dmtrovic antes de que llegase un delantero al remate.

La ocasión más clara de la primera mitad la tuvo en el Valencia en el minuto 28 con un centro de Maxi Gómez al que Manu Vallejo no llegó por centímetros.

García, en el minuto 32, provocó la ocasión más clara del Eibar en un tiro cruzado dentro del área que atajó con dificultades Jaume. Más tarde fue Edu Expósito el que lo intentó desde lejos en un tiro bien colocado que salió fuera por poco.

El encuentro se fue animando a medida que transcurrían los minutos y con ambos equipos jugando al ataque sin complejos. Se llegó al final de una primera parte igualada y con pocas ocasiones claras.

La segunda mitad arrancó con intensidad, con un cabezazo de Bryan Gil y poco después un tiro de Kike García que se fue muy alto, en lo que fueron los primeros avisos del Eibar.

En el Valencia, un misil de Racic en el minuto 52 finalizó con una espectacular parada de Dmtrovic y tras su rechace el balón posteriormente dio en el palo en la mejor ocasión del partido antes del último minuto y la jugada antes reseñada de Gameiro.

El Valencia volvió a disponer de una buena oportunidad, en una jugada en la que Manu Vallejo dribló a Burgos y centró para Maxi Gómez, que no pudo pegar bien a la pelota al estar muy esquinado y optó por el pase, que cortó la defensa eibarresa.

El partido era de toma y daca, con los dos equipos poco conformes con el empate. El Eibar llevaba el balón y el Valencia esperaba agazapado algún error armero.

En el minuto 85 Bryan Gil lanzó una falta directa muy cerrada y Jaume despejó in extremis y con dificultades un balón que ya se colaba y que pegó en el palo y a punto estuvo de entrar, en la oportunidad más clara del Eibar de la segunda parte.

El Eibar achuchaba y Enrich volvió a tener una nueva oportunidad en sus botas en un disparo a bocajarro. Tras un saque de esquina Enrich la volvió a tener, pero su cabezazo pegó en el larguero.

El dominio eibarrés se plasmó en los ocho saques de esquina que tuvo por ninguno del Valencia, que desapareció en los minutos finales, hasta que ya en el último minuto una jugada de Gameiro a punto estuvo a dar la victoria al Valencia, pero el paradón de Dmtrovic lo impidió.

Ficha técnica:

0 - Eibar: Dmtrovic; Correa, Burgos, Bigas, Arbilla, Expósito, Álvarez (Recio, n. 87), Inui (Pozo, m. 69i, Bryan Gil, Muto (Enrich, m. 81) y Kike García.

0- Valencia: Jaume; Wass, Gabriel, Mangala, Lato (Correia, m. 83); Racic, Soler, Musah (Remeseiro, m. 69), Guedes; Vallejo (Gameiro, m. 69) y Maxi.

Árbitro: Xavier Estrada Fernández (Comité Catalán). Amonestó en el minuto 41 a Esteban Burgos y en el 43 a Anatz Arbilla, en el minuto 68 a Álvarez, los tres del Eibar y también amonestó en el minuto 56 a Racic del Valencia.

Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio de Ipurua a puerta cerrada.