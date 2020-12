Venezuela.- Normalidad durante las primeras horas de votación en las elecciones legislativas venezolanas

13/11/2020 Carteles electorales en Guacara, Venezuela POLITICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL VENEZUELA JUAN CARLOS HERNANDEZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha constatado que las primeras horas de votación en las elecciones legislativas del país se están desarrollando con normalidad tras la apertura sin incidentes de la práctica totalidad de los centros de votación.



"Paso a informarles que estamos en un 99,9 por ciento de instalación nacional y un 95 por ciento de apertura de los centros de votación en todos los centros del país", ha hecho saber la presidenta del CNE, Indira Alfonzo, tras ejercer su derecho al voto.



"Venezuela estamos de fiesta democrática, vengan todos es tiempo de elegir y participar", ha añadido.



Por su parte, el ministro de Defensa del país, Vladimir Padrino no ha constatado altercado alguno durante el desarrollo inicial de los comicios. "No se ha presentado ningún incidente, la votación pacifista se pone de manifiesto", ha declarado Padrino. "Estamos dando un espacio para la paz, el entendimiento, la democracia", ha destacado en comentarios recogidos por TeleSur.



Asimismo, las autoridades han destacado que todos los centros cumplen con la normativa de seguridad sanitaria dada la actual pandemia de coronavirus que sacude al país. Además de la pertinente desinfección de los centros, los responsables electorales han repartido artículos de higiene y desinfección para cada participante del proceso y corresponsales de la prensa extranjera y nacional que darán cobertura a las elecciones parlamentarias en el país sudamericano.



Más de 14.200 centros electorales de Venezuela abrieron a primera hora de esta mañana sus puertas para la celebración de las elecciones a la renovación de la Asamblea Nacional, el Parlamento unicameral.



La Comisión Nacional Electoral de Venezuela ha habilitado 29.622 mesas de votación en todo el país para que más de 20 millones de venezolanos convocados depositen su voto y elijan a los 277 diputados del parlamento para el período 2021-2026.



Un total de 14.400 candidatos se han presentado para las elecciones, en las que participarán 107 organizaciones políticas. Tanto la oposición, liderada por Juan Guaidó, como la comunidad internacional, con Estados Unidos y la UE a la cabeza, ya ha dejado claro que no reconocerán el resultado de estas elecciones.