Venezolanos protestan en Madrid contra las elecciones en su país

El opositor Leopoldo López (c) interviene durante la caminata de apoyo de los venezolanos en Madrid a la consulta popular en Venezuela, que ha transcurrido este domingo desde la Puerta de Alcalá hasta Sol. EFE/Mariscal

Madrid, 6 dic (EFE).- Unas 150 personas se manifestaron hoy en Madrid contra lo que califican del "fraude" en las elecciones legislativas de este domingo en Venezuela, del que acusan al presidente Nicolás Maduro, y a favor de la consulta popular convocada por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó.

"La información que nos llega de Venezuela es que todos los centros electorales están vacíos", se trata de una "abstención crónica" como señal de rechazo a una convocatoria electoral "fraudulenta", dijo a la prensa el líder opositor Leopoldo López,presente en la protesta y que llegó a España el 25 de octubre pasado tras escapar de su país.

Lopez se mostró convencido de que este "nuevo fraude electoral de una dictadura criminal" será mañana "condenado por la Unión Europea y, por supuesto por España (...) y los países libres del mundo".

Argumentó que "los partidos políticos fueron expropiados, casi 40 diputados han estado sometidos a procesos legales totalmente injustos y no se pueden presentar; todos los líderes de los partidos democráticos fueron inhabilitados entre diez y quince años, y no se eligió un consejo nacional electoral como establece la Constitución" venezolana.

"Tampoco hay un sistema electoral verificable", prosiguió, ni observación internacional que compruebe que las elecciones son libres y justas, aseguró.

El representante de Guaidó en España, Antonio Ecarri, se mostró seguro de que, más temprano que tarde, habrá "una alianza cívico-militar (venezolana) que saque ese régimen del poder y convoque elecciones libres".

Con el lema "Venezuela alza la voz contra Maduro", los manifestantes se desplazaron con banderas y carteles desde la Puerta de Alcalá hasta la Puerta del Sol, en el centro de la capital de España, al grito de "¡libertad, libertad!" y consignas como "Maduro destruye Venezuela" y "Basta de represión".

La AN (Parlamento), actualmente de amplia mayoría opositora, pasará de tener 167 a 277 diputados por decisión del Consejo Nacional Electoral, ente rector de los comicios.

La mayor parte de la oposición, con Guaidó a la cabeza, rehusó participar en estas elecciones y pidió a la ciudadanía no acudir a las urnas.

Los venezolanos residentes en el extranjero no pueden votar en las parlamentarias.

Guaidó, reconocido presidente encargado de Venezuela por unos 50 países (España entre ellos), convocó una consulta popular entre mañana y el 12 de diciembre para que los ciudadanos respondan si rechazan esos comicios, exigen "el cese de la usurpación" de la Presidencia por parte de Maduro y "ordenan" hacer las gestiones necesarias para "rescatar" la democracia.

Los comicios no son reconocidos por parte de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, por considerar que nos son transparentes ni justos.

A finales de noviembre, el Ministerio español de Asuntos Exteriores reiteró que "no reconoce" ni el "régimen" de Maduro ni estas elecciones por "no garantizar unos principios básicos democráticos".