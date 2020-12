Vargas Llosa rechaza "maniobras" que liquidan la Constitución española

El escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa. EFE/Javier López/Archivo

Madrid, 6 dic EFE).- El Premio Nobel hispano-peruano Mario Vargas Llosa ha reafirmado este domingo la vigencia de la Constitución española pero ha rechazado las "maniobras" que promueven la liquidación del orden constitucional y se ha referido a la llamada ley Celaá (conocida con el nombre de la ministra de Educacíón) que, a su juicio, "elimina la referencia al español como lengua vehicular de la enseñanza".

En un manifiesto publicado al hilo del Día de la Constitución y que suscribe junto a la plataforma 'Libres e Iguales', el Premio Nobel de Literatura asegura que "la ley Celaá desprecia el valor moral y económico de la koiné (lengua común), erosiona uno de los más poderosos vínculos que unen a los españoles y refuerza la insólita condición de España como el país en que algunos de sus hijos no pueden ser educados en la lengua oficial del Estado".

Bajo el título "Mario Vargas Llosa con la Constitución y los derechos lingüísticos de todos los españoles", el Premio Nobel da voz a la plataforma 'Libres e Iguales' e insiste en que los derechos democráticos de los ciudadanos "no deben estar sujetos a la negociación política", ni pueden ser usados "como moneda que pague una determinada mayoría parlamentaria".

Vargas Llosa apela a que el español "vuelva a ser reconocido como lengua vehicular" en la ley y los derechos lingüísticos de los españoles y reciba amparo y protección en todo el territorio.

"No nos preocupa la salud de una lengua que hablan más de 500 millones de personas. Nos preocupa, y gravemente, este nuevo ataque al derecho de miles de castellanohablantes a aprender en su lengua materna. Y el ataque viene ahora del propio Gobierno de la nación", señala Vargas Llosa en el manifiesto.