Un grupo de salvadoreños protesta contra Bukele por los fondos para la pandemia

Un grupo de salvadoreños sostienen una pancarta en protesta contra el presidente Nayib Bukele hoy, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

San Salvador, 6 dic (EFE).- Un grupo de salvadoreños protestó este domingo en la capital del país centroamericano contra el presidente Nayib Bukele por el supuesto uso irregular de los fondos destinados al manejo de la pandemia.

Se trata de al menos 75 personas que se concentraron en una plaza de San Salvador y que se agruparon bajo la iniciativa "Dónde Está El Dinero".

Kelly Arrieta, una de las manifestantes, dijo a Efe que la razón de su concentración es para reclamar que el Gobierno de Bukele es "corrupto", dado que "no quieren dar declaraciones de en qué se han gastado el dinero de la pandemia".

"Este Gobierno es el Gobierno de la no transparencia, porque han cerrado todos los canales que a los salvadoreños nos permitían verificar en qué se estaban gastando el dinero del Estado", señaló Arrieta.

Advirtió que "no le vamos a permitir a esta Gobierno que sigan con tanta corrupción" y, a su juicio, "coartándonos la libertad de expresión".

"Todas las personas que estamos aquí, sin importar la ideología política de ningún tipo, estamos por defender las libertades que se nos quieren coartar", agregó.

El Gobierno puso bajo secreto por varios años la mayoría de la información oficial relacionada con la atención de la pandemia de la covid-19, incluidos los datos vinculados con el manejo hospitalario, compras de alimentos e informes de la Policía, de acuerdo con documentos consultados por Efe.

La Fiscalía salvadoreña abrió al menos 17 expedientes de investigaciones contra el Gobierno por supuestos indicios de corrupción en el manejo de los fondos para atender la pandemia.

Esta es la primera gran investigación por posibles delitos de corrupción que enfrenta el Ejecutivo de Bukele en menos de un año y medio en el poder.

Desterrar la corrupción de la administración pública se convirtió en un punto de honor en la agenda de Bukele durante la campaña electoral, en la que criticó constantemente a los partidos de sus adversarios por su supuesta relación con casos de malversación de fondos públicos.