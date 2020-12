Un congresista de EE.UU. dice que Maduro no logrará confundirnos con sus falsas elecciones

En la imagen un registro del congresista cubano-estadounidense Mario Díaz-Balart, quien afirmó que "la desesperada y malvada dictadura de Maduro no logrará confundirnos con estas falsas elecciones de hoy en sus esfuerzos por permanecer en el poder". EFE/Joe Skipper/Archivo

Washington, 6 dic (EFE).- El congresista cubano-estadounidense Mario Díaz-Balart aseguró este domingo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no logrará confundirlos con las "falsas elecciones" que se celebran en ese país para elegir a los diputados que formarán la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

"La desesperada y malvada dictadura de Maduro no logrará confundirnos con estas falsas elecciones de hoy en sus esfuerzos por permanecer en el poder. El pueblo de Venezuela merece libertad y democracia", señaló el congresista republicano en Twitter, quien agregó la etiqueta "esto no es una elección".

Díaz-Balart, quien es congresista por el estado de Florida, donde reside una importante comunidad venezolana, se sumó a las voces de los senadores demócratas Bob Menéndez y Dick Durbin, quienes el pasado viernes denunciaron que con esos comicios Maduro busca " atornillarse aún más en el poder".

"La comunidad de naciones democráticas debe rechazar colectiva e inequívocamente esta última burla a un proceso electoral legítimo", afirmaron.

"El único camino creíble para resolver la prolongada crisis política de Venezuela -agregaron los progresistas- provendrá de unos comicios legislativos y presidenciales que verdaderamente cumplan con estándares internacionales".

Además, expresaron su profunda preocupación "por la seguridad física" de sus homólogos de la Asamblea Nacional venezolana.

El Parlamento venezolano, actualmente de amplia mayoría opositora y presidido por Juan Guaidó, se renovará el próximo 5 de enero, fecha en la que tomarán posesión de su escaño los 277 legisladores que resulten elegidos esta jornada.

El nuevo Parlamento contará con 110 diputados más de los actuales, al pasar de 167 a 277, por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), ente rector de los comicios.

El grupo opositor liderado por Guaidó, reconocido presidente encargado de Venezuela por unos 50 países, entre ellos Estados Unidos, no participa en estas elecciones por considerarlas un "fraude".

Sin embargo, sí se presentan algunos de sus partidos, pero con directivas impuestas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) después de que las formaciones fueran intervenidas por la institución judicial.

Los comicios no serán reconocidos por parte de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea (UE), por considerar que nos son transparentes y justos.