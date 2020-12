"Trabajé toda mi vida para vivir momentos así", dice Sergio Pérez

"Trabajé toda mi vida para vivir momentos como estos", confesó este domingo el piloto mexicano Sergio Pérez (Racig Point), luego de adjudicarse su primera victoria en Fórmula 1 al ganar el GP de Sakhir.

Segundo piloto mexicano en ganar un GP de F1 tras Pedro Rodríguez (dos triunfos, el último en 1970), Pérez, que aún no sabe si contará con un volante en la máxima categoría del automovilismo el año que viene, reconoce que le harán falta "varios días" para ser plenamente consciente de lo logrado.

"Para ser sincero estoy un poco en 'shock'. No encuentro las palabras. Como piloto, uno sueña con este instante. Trabajé toda mi vida para vivir momentos así. Y lograrlo al final es difícil de digerir. Harán falta varios días", declaró Pérez.

El mexicano de 30 años, quinto en la parrilla de salida, confesó que su ambición al inicio de la carrera en Baréin era quedar entre los tres primeros. "Aspiraba al podio, pero eso depende también de lo que puede pasar a los Mercedes y a los Red Bull... Pero sí, realmente esperaba hacer podio", afirmó en una rueda de prensa por videoconferencia.

- Determinado a quedarse -

"No renunciamos, sobre todo después de la primera vuelta. Me impactaron duramente por detrás y me dije que la carrera estaba terminada, una nueva vez, pero logramos regresar", explicó aludiendo al incidente en la primera vuelta que derivó en el abandono de Max Verstappen (Red Bull) y de Charles Leclerc (Ferrari), y que obligó a Pérez a pasar por boxes.

"Sabíamos que íbamos a elegir una estrategia a una parada, y creo que eso marcó una gran diferencia".

Preguntado sobre su futuro en la F1, Pérez respondió: "Siempre dije que si tenía que tomarme un año sabático, en este momento de mi carrera, existía el riesgo de que no quisiera regresar. Después de lo de hoy y de las últimas carreras estoy determinado a quedarme, el año que viene o el siguiente".

"Tengo buenas opciones para 2022. Por supuesto lo mejor sería continuar el año próximo, pero si paro un año no será un desastre. Puedo regresar en 2022 y los F1 van a cambiar tanto que no pienso que parar un año afecte demasiado a mi pilotaje", añadió Pérez, que lleva desde 2014 en Racing Point, cuando se llamaba en aquel entonces Force India.

"Estoy en paz conmigo mismo. Así es la Fórmula 1, puede ser dura, los mejores no están necesariamente en ella", concluyó.

