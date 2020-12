Sainz: "Ocon y Stroll tuvieron más suerte y Pérez se lo merece"

EFE/EPA/Bryn Lennon / Pool

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren), cuarto clasificado este domingo en el Gran Premio de Sakhir de Fórmula Uno, aseguró que no está "frustrado" por haberse quedado fuera del podio, consideró que el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) "se merece el triunfo por el año que lleva" y lamentó que el francés Esteban Ocon (Renault) y el canadiense Lance Stroll (Racing Point) tuviesen "más suerte" que él.

En declaraciones a Movistar F1, el piloto madrileño subrayó que durante la carrera hizo "todo" lo que pudo por su parte. "Habernos estancado detrás del Mercedes (del finlandés Valtteri Bottas) no ayudó. Debió tener algún problema", explicó dando por buena su cuarta plaza.

"No estoy frustrado", señaló. "Ocon y Stroll tuvieron más suerte y Pérez se lo merece por el año que lleva", indicó.