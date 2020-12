Rodríguez Zapatero pide a la UE que reflexione sobre su postura con Venezuela

En la imagen, el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 6 dic (EFE).- El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, quien se encuentra en Caracas, pidió este domingo a la Unión Europea (UE) que reflexione sobre su postura respecto a Venezuela después de las elecciones legislativas que se están celebrando esta jornada y en las que él participa como observador internacional invitado.

"Deseo que la UE haga una reflexión después de estas elecciones, que evalúe lo que ha dado de sí la política de sanciones (contra Venezuela)", dijo el exmandatario socialista, durante una comparecencia en el televisión estatal venezolana.

Consideró, además, que a partir de este lunes, "debe haber una reflexión a fondo" por parte de quienes han apoyado la política del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto a Venezuela porque, a su juicio, esa estrategia "ya no existe", en vista del inminente final de la Administración republicana en la Casa Blanca.

"Todo el mundo puede entender mi discrepancia radical con la estrategia de la Administración Trump hacia Venezuela. Era una estrategia que partía de errores graves de información, que tomó medidas injustas y que ha fracasado en los resultados", sostuvo.

Por ello, continuó, espera que después de "la derrota clamorosa" de Trump y, con esta, "de toda la estrategia que había hacia Venezuela" se abra un nuevo camino en el país suramericano en el que se impongan el diálogo y la concordia.

El expresidente reiteró su satisfacción por el desarrollo de las votaciones legislativas en el país, en las que no participa la oposición mayoritaria que lidera Juan Guaidó y que controla actualmente la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) al considerarlas fraudulentas.

"Sé que en este proceso electoral hay partidos de oposición, más de 10, que han decidido concurrir a estas elecciones (...) también hay partidos de oposición, líderes de oposición, que han decidido no concurrir en las elecciones", explicó tras insistir en que los comicios gozan de pluralidad.

Rodríguez Zapatero llamó a la reflexión a los abstencionistas y los instó a incorporarse en venideros comicios, toda vez que manifestó su respeto por quienes decidieron no participar.

"Respeto a quien no decidió participar, no entiendo a quienes juzgan el sistema sin conocerlo o sin estar aquí y no le dan validez", prosiguió.

Los comicios no serán reconocidos por la UE ni por la Organización de Estados Americanos (OEA) por considerar que están dadas las condiciones para ser vistos como un proceso democrático.

Pese a que los grandes nombres de la oposición no acudirán a las elecciones, sí lo harán algunos de sus partidos, intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Tras la intervención, el Supremo nombró como líderes de los partidos a antiguos militantes expulsados de las organizaciones y acusados de corrupción por sus excompañeros, dejando de lado a aquellos políticos que los encabezaban hasta ese momento.