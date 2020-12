Ramos apunta al Borussia Mönchengladbach

EFE/EPA/KOEN VAN WEEL/Archivo

Madrid, 6 dic (EFE).- Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, entrenó con intensidad en la sesión dominical de la plantilla madridista tras su triunfo liguero en Sevilla y apunta a la 'final' de la Liga de Campeones ante el Borussia Mönchengladbach, mientras que Dani Carvajal sigue al margen a tres días del partido.

No se perderá una cita decisiva Ramos que ha marcado su fecha de regreso para el partido que decidirá el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones o que provocará la primera eliminación de la historia del Real Madrid en la fase de grupos de la competición de mayor prestigio a nivel de clubes.

Tras reservar su vuelta para la cita europea y ausentarse Ramos de un partido siempre especial para él, ante un Sevilla en el que inició su carrera, el central siguió mejorando sus sensaciones con un entrenamiento intenso en una mañana fría en la ciudad deportiva de Valdebebas.

Zinedine Zidane permanece pendiente de su evolución, convencido de que recuperará al capitán para el duelo ante el Gladbach el miércoles, y también atiende a la evolución del problema muscular de Dani Carvajal. El lateral derecho no pudo trabajar al ritmo de sus compañeros y de momento se mantiene al margen. Realizó trabajo específico de recuperación sobre el césped y su objetivo es llegar a tiempo para el partido de la Liga de Campeones.

Junto a Carvajal se entrenó el centrocampista uruguayo Fede Valverde, quien en su caso no tiene opciones de regresar esta semana, como los lesionados Eden Hazard y Mariano Díaz, que se quedaron en el interior de las instalaciones de la Ciudad Real Madrid.

Los titulares del Ramón Sánchez Pizjuán apenas soltaron piernas con una suave carrera y con más intensidad trabajaron los suplentes, con ejercicios con balón, un partido en reducidas dimensiones donde se comprobó la progresión de Sergio Ramos y una sesión de remates a puerta para finalizar. El lunes desde las 11:00 horas Zidane ya juntará a todos sus jugadores disponibles, pendiente de los médicos para ver si puede añadir al grupo a Carvajal.