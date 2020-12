Nuevas restricciones sociales en Corea del Sur por la pandemia de coronavirus

EFE/EPA/JEON HEON-KYUN

Seúl, 6 dic (EFE).- El Gobierno de Corea del Sur anunció hoy nuevas restricciones sociales para evitar la extensión de la tercera ola de la pandemia de coronavirus, con niveles diarios de infecciones que no se registraban desde marzo pasado.

Según los últimos datos oficiales, las autoridades surcoreanas registraron este domingo 631 casos de coronavirus, hasta un total acumulado de 37.546 infectados, con cinco nuevos fallecidos y un número total de muertos de 545.

La cifra de infectados anotada este domingo es la más alta que registra Corea del Sur desde que el país entró en la tercera ola de la pandemia, y el nivel mayor desde los casos que se venían difundiendo durante la primera ola, en febrero y comienzos de marzo.

Con el fin de intentar controlar los contagios, el Gobierno surcoreano anunció que desde el martes próximo Seúl y la zona que rodea a la capital estarán con un nivel de distanciamiento social de 2,5, el segundo más alto en la escala oficial surcoreana.

Eso implica, por ejemplo, la prohibición de reuniones superiores a 50 personas, el cierre de las salas de karaoke y los gimnasios, y límites de horario en los restaurantes para que no puedan recibir clientes más allá de las 9 de la noche.

"Hemos llegado a un momento crítico en la lucha contra la covid-19", afirmó el primer ministro surcoreano, Chung Sye-kuyn. "No podemos regresar a nuestra vida de siempre hasta que no superemos esta crisis", añadió Chung.

Las nuevas restricciones estarán vigentes durante tres semanas, en principio.