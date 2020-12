Mujica a Vázquez: "La mejor manera de recordarte es luchar por tus banderas"

En la imagen, el expresidente de Uruguay, José Mujica. EFE/Santiago Carbone/Archivo

Montevideo, 6 dic (EFE).- El expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) recordó al también exmandatario Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), fallecido este domingo a los 80 años, víctima de un cáncer de pulmón, y subrayó: "La mejor manera de recordarte es luchar por tus banderas".

"Se fue un compañero hijo de los trabajadores que hizo su porvenir, su carrera, pero jamás pudo desprenderse de lo que era su compromiso social", destacó Mujica en declaraciones a la radio local Sarandí.

Dijo que hoy es un día triste tanto para la fuerza política que ambos integraban, el Frente Amplio (FA, izquierda), como para su barrio, La Teja, para los más pobres y también para los proletarios.

"Dedicó su vida, su quehacer político y social a luchar contra este mal que al final lo llevó, aportando todo lo que pudo por eso, gracias Tabaré. Es un honor haberte conocido y conocido de cerca", resaltó emocionado Mujica.

Entre los recuerdos que compartió, indicó que a lo largo de los años, incluso mientras Vázquez era presidente, "no podía dejar de ser un médico preocupado por la salud de la gente" y contó que eso se lo hizo notar en más de una conversación en la que sentía que lo miraba como intentando descubrir si tenía síntomas de algo.

"Gracias por tu espíritu científico en la manera de analizar las cosas, en tu señorío de verdadero compromiso con la causa de los postergados y hasta siempre. Hasta siempre, la mejor manera de recordarte es luchar por tus banderas", señaló.

Además, manifestó que siempre podía contar con un consejo de Vázquez, quien se preocupaba por su salud o por saber si estaba todo bien.

"Por eso, fue un presidente notable porque no dejó nunca de ser médico. El sabía lo que le esperaba. Cuando estalló el mal le dijo con una realidad lacónica a Lucía (Topolansky), que en ese momento era la vicepresidenta: 'yo me voy a morir, pero quedate tranquila que a marzo llego'. Tenía más claro que todos nosotros su devenir y eso también habla de su entereza. Hasta siempre", enfatizó.

Otro de los recuerdos que compartió durante la entrevista fue cuando recibió la banda presidencial de manos de Vázquez y antes de abrazarle le dijo: "Mirá que te la devuelvo". Algo que, finalmente, cumplió cinco años más tarde.

"Voy a tratar de simbolizar un abrazo de despedida al compañero", concluyó.

Tabaré Vázquez falleció en la madrugada de este domingo a los 80 años, rodeado por su familia, víctima de un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado en agosto de 2019, poco después de la muerte de su esposa, María Auxiliadora Delgado.

En los últimos diez días, el exmandatario había sufrido un agravamiento de su estado de salud, con varias complicaciones vinculadas al cáncer, como explicó su hijo Álvaro Vázquez, oncólogo de profesión como él.