Miles de moldavos exigen parlamentarias anticipadas en el centro de Chisinau

EFE/EPA/DUMITRU DORU

Moscú, 6 dic (EFE).- Miles de ciudadanos respondieron hoy al llamamiento de la presidenta electa de Moldavia, la europoeíesta Maia Sandu, y se congregaron en el centro de Chisinau para demandar elecciones parlamentarias anticipadas y la dimisión del primer ministro Ion Chicu.

El mitin, celebrado frente a la sede del Parlamento y trasmitido en directo en redes sociales, se celebró bajo la consigna "Defendemos el voto y la voluntad popular", en alusión a las acciones del presidente saliente, el prorruso Igor Dodon, y sus partidarios para recortar las facultades presidenciales de Sandu.

"Aquellos que se enriquecen a costa de nosotros, ciudadanos de Moldavia, se han unido contra los cambios que se avecinan. Tienen miedo porque toda la sociedad está contra ellos, contra su política de saqueo", dijo la presidenta electa, que parte de su intervención la hizo en ruso.

Agregó que su objetivo es que "Moldavia dé un paso decidido hacia el futuro, que se convierta en un Estado fuerte, en el que los ladrones y los corruptos reciban su merecido y las personas honestas vivan en paz y concordia".

"Este mitin de protesta no es una protesta de partidos políticos, sino de los ciudadanos, que demandan cambios contra aquellos que quieren continuar saqueando el país", dijo Sandu.

Denunció que las leyes que adopta actualmente el Parlamento "no buscan mejorar la vida de los moldavos, sino sembrar la discordia en la sociedad, mientras ellos continúan robando impunemente".

La presidenta electa, que será investida el próximo día 24, afirmó que el único medio de poner fin a los abusos es la celebración de elecciones parlamentarias anticipadas.

"Y para ello se requiere una sola cosa: la dimisión del Gobierno. El Gobierno debe dimitir de inmediato y poner en marcha el procedimiento de disolución del Parlamento", recalcó.

Moldavia es una república parlamentaria, por lo que el jefe del Estado no puede destituir al primer ministro ni disolver el Legislativo.

Solo en caso de dimisión o destitución del jefe del Gobierno por el Parlamento puede ser convocadas elecciones legislativas anticipadas.

Esta semana, el Legislativo, controlado por Dodon y sus partidarios, eliminó de las facultades presidenciales el control directo del Servicio de Información y Seguridad, decisión que fue denunciada por Sandu como un "intento de usurpación del poder".

Sin apoyo parlamentario, los planes de reforma de la presidenta electa no tienen perpectiva alguna y la actual legislatura, que le es adversa, expira en febrero de 2023.