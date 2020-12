Mick Schumacher gana titulo de Fórmula Dos antes de pasar a la F1

Imagen de archivo del piloto alemán Mick Schumacher posando para una foto durante un evento de Ferrari en Milán, Italia. 4 septiembre 2019. REUTERS/Flavio lo Scalzo

MANAMA, 6 dic (Reuters) - Mick Schumacher terminó fuera de los puntos, pero pese a todo consiguió ganar el título de Fórmula Dos el domingo en Baréin, en la última carrera del piloto alemán antes de pasar a la Fórmula Uno en la escudería estadounidense Haas.

El hijo de 21 años del heptacampeón mundial Michael acabó en el puesto 18 en una carrera ganada por el indio Jehan Daruvala, mientras que su rival por el título, Callum Ilott, fue décimo en una prueba en la que solo puntuaban los ocho primeros.

Schumacher acabó el campeonato con 215 puntos, 14 por delante de Ilott, mientras que el japonés Yuki Tsunoda, que se espera que pase ahora a la Fórmula Uno con el equipo AlphaTauri con motor Honda de Red Bull, terminó tercero.

Problemas en los neumáticos obligaron al germano a entrar en los 'pits' tras 15 vueltas, por lo que se reintegró a la carrera en la última posición.

"Me sentiría o sonaría mucho mejor si hubiera hecho una buena carrera hoy", dijo Schumacher tras conquistar el título. "Pero sin embargo hicimos lo suficiente".

"Para ser honestos, estoy un poco abrumado", agregó. "No entiendo realmente o no me siento como un campeón aún. Puede que necesite unos días".

