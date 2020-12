Mick Schumacher, el hijo del 'Kaiser', ganó el campeonato de Fórmula 2

EFE/EPA/RONALD WITTEK/Archivo

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- El alemán Mick Schumacher (Prema), hijo del séptuple campeón mundial de F1 Michael Schumacher, ganó el campeonato de Fórmula 2, a pesar de no haber puntuado este domingo en la última prueba del torneo, en el circuito de Sakhir, en Baréin, en la que tampoco sumó su principal rival, el inglés Callum Ilott (Virtuosi).

Schumacher, que el año próximo será piloto de F1 en la escudería Haas, fue decimoctavo en Sakhir y acabó el campeonato con 215 puntos, catorce más que Ilott, el único que aún podía arrebatarle el título de F2 en la última prueba del año; y que concluyó décimo este domingo una carrera que ganó el indio Jehan Daruvala (Carlin).

Daruvala encabezó un 'doblete' de Carlin junto al japonés Yuki Tsonuda -ganador el sábado de la carrera larga-, en una prueba que el inglés Dan Ticktum (Dams) acabó tercero.

A pesar de haber cerrado el año con un floja carrera, Mick Schumacher mostró su alegría por el título conseguido.

"Esto sobrepasado ahora mismo. Tardaré unos días en asimilarlo. Estoy muy feliz y agradecido, sobre todo a todo el mundo en el equipo", comentó el hijo del 'Kaiser' nada más bajarse de su monoplaza en el circuito de Sakhir, en las afueras de Manama -la capital del reino arábigo-, que durante la tarde de este domingo albergará la penúltima prueba del Mundial de Fórmula Uno.

"Campeón de la Fórmula 2 suena muy bien; obviamente sonaría mejor si hoy hubiese hecho una mejor carrera, pero hemos hecho lo suficiente y al final lo que queda es que ganamos el título", opinó Mick, que tuvo palabras de elogio para Ilott, su principal rival por el triunfo final.

"Aparte de a todo el equipo, le quiero dar las gracias también a Callum, que me ha presionado mucho y me lo ha puesto muy difícil", dijo Schumacher, que la temporada que viene será compañero en Haas de otro debutante en F1, el ruso Nikita Mazepin.

Tsunoda, que acabó tercero el campeonato, a un solo punto de Ilott y a quince de Schumacher, es otro 'futurible' en la categoría reina, en la que podría subirse el año próximo a un Alpha Tauri.