Memoria de campeón

El delantero portugués del Atlético de Madrid Joao Félix celebra un gol durante un partido de esta temporada. EFE/JuanJo Martín

Madrid, 6 dic (EFE).- "No nos detenemos en lo que estamos haciendo, en el fútbol vivimos de lo que va a pasar la semana que viene", advierte Diego Simeone, inamovible del partido a partido, sin pensar más allá del siguiente duelo decisivo en la Liga de Campeones contra el Salzburgo, mientras sobre su equipo surge la memoria del último Atlético de Madrid campeón de Liga, por su actual liderato, por sus siete triunfos consecutivos y por un inicio sólo superado por entonces.

La rotundidad de su comienzo es incontestable. Es su presente. En la duodécima cita del campeonato, de la que él ha jugado diez. No garantiza nada en el futuro. Pero sí describe una línea que reafirma el momento del conjunto rojiblanco, expresa su ambición y sus aspiraciones y supone al menos una prospección de esta Liga para el hasta ahora invencible bloque de Diego Simeone.

"El equipo está muy bien, el nivel de cada jugador sube, el que entra lo está haciendo muy bien y estamos con mucha confianza, con mucha moral y se ve reflejado cada partido en el campo", expresó Marcos Llorente, que personifica como nadie la evolución del conjunto rojiblanco hasta las imponentes 26 jornadas actuales del campeonato sin perder. El sábado espera el derbi en el Santiago Bernabéu. Ahí, el pasado 1 de febrero, sufrió su última derrota.

Hay datos que describen la dimensión del actual inicio del campeonato del Atlético. Es el segundo mejor de toda la era del técnico argentino. Nada más lo supera levemente, con una mínima diferencia de un punto de una campaña a otra, el último ejercicio del que fue campeón de la Liga, en 2013-14, cuando atravesó sus primeros diez duelos con nueve triunfos y una derrota: 27 de los 30 primeros puntos disputados. Ahora, ha sumado 26 de 30.

Y ahora ha logrado una victoria menos, ocho, e intercambia la derrota de entonces (1-0 con el Espanyol) con los dos empates de este curso (sendos 0-0 contra el Huesca y el Villarreal en la cuarta y la quinta cita; él empezó a competir en la tercera).

No hay más referencias a lo largo de la era con más títulos de la historia del club que se acerque a la producción de ahora en sus primeros diez choques de Liga. Ni 2012-13 (25 puntos) ni 2014-15 (23) ni 2015-16 (20) ni 2016-17 (21) ni 2017-18 (20) ni 2018-19 (19) ni 2019-20 (19). Sólo 2013-14, cuando al final terminó como campeón.

Entonces, a estas alturas, había marcado 26 goles, más que ninguna otra temporada de la era Simeone, y había recibido siete. Ahora ha anotado 21 -sólo es el cuarto mejor registro en los diez primeros choques con el 'Cholo'- y ha encajado dos; menos que nunca con el entrenador argentino. Los más cercanos en el sentido defensivo son las cinco dianas que sufrió en 2019-20 y en 2018-19.

LA REFERENCIA DE LOS NUEVE TRIUNFOS SEGUIDOS DE 2013-14

Desde entonces, tampoco el Atlético había encadenado siete victorias en la Liga como ahora. Su mejor marca está en nueve, también en 2013-14. Otras dos veces enlazó ocho, también esa citada campaña y la anterior, en 2012-13. Ahora acumula siete que suponen una regularidad desconocida para el equipo de Simeone desde 2014, cuando en las últimas doce citas de aquel curso venció nueve encuentros seguidos. Luego perdió con el Levante, empató con el Málaga y ganó la Liga con un 1-1 en el Camp Nou el 17 de mayo.

Tampoco era líder más allá de la octava jornada desde 2013-14. Entonces lo fue en la vigésimo segunda y desde la trigésima hasta el final. Desde entonces apenas ha pisado la cima de la tabla en la Liga: dos veces en 2015-16, en la séptima y octava cita, y nada más en una ocasión en 2019-20, en el tercer capítulo. Hoy sus números son de líder. Sólo el desfase de encuentros le ha mantenido por debajo de la Real Sociedad cada vez que se completa la jornada. Pero él promedia más puntos que nadie ahora. Es el líder, por ejemplo, desde el sábado, como poco hasta que juegue la Real, porque tiene dos puntos más y un partido menos que el conjunto donostiarra.

Todos esos registros confluyen en un momento incontestable del Atlético, que también rememora 2013-14 por la solvencia con la que doblega a sus rivales en el campeonato, más allá de la diversidad de estilos entre una y otra época. Hoy es más posesivo con el balón y también presiona arriba, pero no con la intensidad descomunal con la que lo hacía en los comienzos de partido entonces. En ambos casos, tenía pegada en ataque, más allá de las diferencias entre las características de sus jugadores de entonces y ahora.

"El equipo está consciente de lo que estamos viviendo y hacia dónde queremos ir. Por eso que trabajamos siempre fuerte, día a día y partido a partido, como siempre lo hemos dicho", explica Héctor Herrera, recuperado de una lesión muscular desde el pasado martes y titular este sábado contra el Valladolid, dentro de la elasticidad que le permite a Simeone disponer de la profundidad y la competitividad de la plantilla que tiene a sus órdenes.

LA 'FINAL' DE SALZBURGO, A LA VISTA

De los 24 hombres del primer equipo, 20 han jugado ya al menos un partido como titulares en esta Liga. Sólo quedan por hacerlo Sime Vrsaljko, de baja desde principio de temporada; Ivo Gbric, el portero suplente; Ivan Saponjic, sin minutos hasta ahora; y Geoffrey Kondogbia, fichado a última hora, hace un mes, al Valencia para suplir la marcha de Thomas Partey y aún sin haber empezado ningún encuentro de inicio en su nueva aventura con el conjunto rojiblanco.

Tampoco lo hará el miércoles. No está inscrito para la fase de grupos de la Liga de Campeones. Es una de las bajas del Atlético para la visita a Salzburgo. Una 'final' por el acceso a los octavos de final del torneo. Necesita al menos un empate en Austria. Una derrota lo elimina sin remedio.

Y enfrente está un adversario cuya complejidad ya sintió en el Wanda Metropolitano. Ganó 3-2 en el intercambio de golpes al que suele jugar su animoso oponente. Y en el Atlético la máxima competición europea contrasta con su firmeza en la Liga, porque nada más ha ganado uno de sus cinco duelos, con seis de los 15 puntos.

Además de Kondogbia, aún seguirán de baja para Salzburgo al menos Diego Costa, con una trombosis en la pierna que le ha dejado fuera de los últimos cuatro encuentros, y José María Giménez, con una lesión muscular. También probablemente Sime Vrsaljko, que ultima su puesta a punto de la artroscopia en la rodilla izquierda que aún no le ha permitido jugar este ejercicio. Sí se prevé la vuelta de Yannick Carrasco, fuera ante el Valladolid por un traumatismo.

Iñaki Dufour