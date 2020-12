Mbappé centenario en goles, Messi no supera a Pelé

EFE/EPA/Guillaume Horcajuelo

Madrid, 6 dic (EFE).- El fin de semana futbolístico en Europa tuvo, especialmente, dos protagonistas de signo dispar, pues mientras el joven francés Kylian Mbappé logró anotar el tanto que supone su 100 con la camiseta del París Saint Germain, el argentino Leo Messi, que hace apenas seis días dedicó uno de los homenajes más emotivos al fallecido Diego Armando Maradona, no logró igualar ni romper el récord de goles que otro 'mito', el brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', tiene con un mismo equipo, viendo además como el Barcelona caía en su visita al Cádiz, mientras que el muy criticado Real Madrid de Zinedine Zidane despertaba en Sevilla.

Además, en la Bundesliga se daba el empate en el partido 'grande' Bayern Múnich-Leipzig, en el Calcio el Juventus se llevaba el denominado 'derbi della Mole' ante su eterno rival Torino, y en la Premier prosigue la igualdad en la lucha en lo más alto del Tottenham de Jose Mourinho y del Liverpool de Jurgen Klopp.

'CENTENARIO' MBAPPÉ

Mbappé, que en los últimos meses está siendo objeto de atención por el que pueda ser su futuro deportivo (termina contrato en junio 2022 y es 'objeto de deseo' del Real Madrid), a sus 21 años ha alcanzado ya su gol 100 con el PSG. Llegó en verano de 2017 procedente del Mónaco y, en tan sólo 137 partidos con los parisinos ya es centenario en goles con este equipo. Es el quinto máximo goleador en la historia del PSG, en una clasificación que lidera el uruguayo Edinson Cavani, con 200 tantos (logró su primer centenar con 124 partidos), seguido por el sueco Zlatan Ibrahimovic, con 156.

Tras el partido, acabado con victoria del PSG al Montpellier (1-3), Mbappé volvió a dejar unas frases de decepción para el madridismo. Dedicó su tanto 100 (m.91) también al club, en el que dijo sentirse muy orgulloso de estar. Poco antes, el director deportivo de la entidad, el brasileño Leonardo, comentó que había grandes avances en la renovación de su estrella. Un nuevo gesto que, unido al de hace dos semanas cuando se besó el escudo tras marcar un tanto que luego le fue anulado, parece alejarle del 'sueño' del madridismo.

A dos puntos del PSG, que se mantiene líder, sigue el Lille, que derrotó al Mónaco (2-1), siendo tercero el Marsella, a cuatro puntos pero con dos partidos menos jugados.

MESSI NO IGUALA A PELÉ EN NUEVA DEBACLÉ CULÉ, EL ATLETI INTRATABLE, EL REAL DESPIERTA EN SEVILLA

Leo Messi sigue con 641 goles con el Barcelona en duelos oficiales, cifra a la que llegan sólo los muy elegidos. Ante el Cádiz, en la noche del sábado, tenía la ocasión de superar, o al menos igualar, los 643 (en 656 partidos) que anotó Pelé con la camiseta del Santos y que, según varias estadísticas, le hacen ostentar el récord de jugador que más Santos anotó con un mismo equipo. El barcelonista los suma desde 2004, cuando hizo su debut con los colores del primer equipo 'blaugrana' y tras 743 partidos, ya 744.

Era esperado el partido en Cádiz por ser uno de los pocos récords que el escapan al hambre de Messi. No logró marcar, pero además su equipo se llevó otra gran decepción al caer, por 2-1. Es la cuarta derrota de un Barcelona nuevamente decepcionante en los diez partidos ligueros que lleva disputado. Y le deja, además, a 12 puntos del Atlético de Madrid y a 6 del Real Madrid (con un encuentro más), sus teóricos dos rivales al título; en novena posición y, curiosamente, a sólo tres puntos de la zona descenso, a seis de la zona Champions.

El que sigue sumando de tres en tres es el Atleti de Diego Pablo Simeone. Se impuso en casa al Valladolid (2-0) que preside Ronaldo Nazario, con goles en la segunda mitad tras un prime tiempo igualado, pero volviendo a dar luego aires de superioridad y en lo que era la vuelta del uruguayo Luis Suárez tras haber sido baja por coronavirus. Es la séptima victoria consecutiva liguera de un equipo, a dos de la mejor racha del Cholo, que data de 2013-14 cuando fueron campeones. Van Camino.

El Real Madrid de Zinedine Zidane afrontaba un duelo complicado, en lo deportivo y en lo anímico. Sigue con importantes bajas (Sergio Ramos, Carvajal, Hazard, Fede Valverde) y llegaba tras la derrota europea en Donetsk que hace que se juegue este miércoles ante el Borussia Monchengladbach su clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones, y tras tres jornadas sin ganar en campeonato nacional (dos derrotas y un empate). Además visitaba a un Sevilla notable en Europa y que siempre se lo pone muy complicado.

Pero en los peores momentos volvió a evidenciar que nunca se le puede dar por muerto. Sacó carácter, ayudas entre líneas y seriedad defensiva; lo que le ha venido faltado. Sigue sin gol, desaprovechando varias ocasiones en la primera mitad. Pero se impuso por 0-1, con tanto en una segunda mitad más gris que llegó más por autogol del meta marroquí Yassine Bounou 'Bono' que por un remate del brasileño Vinicius que iba fuera. Tres puntos, no ceder más, romper racha negativa y, además, dosis de moral para la 'final' europea del miércoles.

EL TOTTENHAM DE MOU Y EL LIVERPOOL DE KLOPP MANTIENEN SU DUELO EN LO MÁS ALTO

El Tottenham del técnico portugués Jose Mourinho sigue en lo más alto de la Premier. Se deshizo este domingo de un complicado rival como es el Arsenal (2-0) del español Mikel Arteta, y lo hizo con relativa facilidad al llegar al descanso ya con ese marcador favorable, con goles de Heung-min Son y Harry Kane (2-0), y sentenciando con rapidez a la contra.

Con los mismos puntos, pero menor diferencia de goles, se mantiene el Liverpool, defensor del título, que derrotó con goleada incluida a un Wolves(4-0) huérfano del mexicano Raúl Jiménez, recuperándose de la operación de una fractura craneal sufrida hace una semana y que fue homenajeado por sus compañeros al salir con un camiseta en su apoyo. Fue un partido roto totalmente en la segunda mitad y con una cierta polémica a poco de concluir la primera, cuando con 1-0 el colegiado pitó penalti favorable al equipo visitante y luego, tras ver la acción en un monitor a instancias del VAR, anularlo.

A dos puntos del dúo de cabeza está el Chelsea y a tres el Leicester, tras los respectivos triunfos ante el Leeds United (3-1), de Marcelo Bielsa, y el Sheffield (1-2), con tanto decisivo de Jamie Vardy en el minuto 90. Victorias también de ambos Manchester, el United y el City, que les pone en la quinta y sexta plaza, respectivamente, a la espera del derbi local que vivirán el próximo sábado.

BONUCCI DECIDE 'IN EXTREMIS' EL 'DERBI DELLA MOLE'

Leonardo Bonucci, a sus 33 años, uno de los dos defensores centrales de las cinco grandes ligas en anotar al menos dos goles en cada una de las últimas ocho temporadas, sentenció en favor del Juventus Turín el duelo de rivalidad local ante el Torino (2-1). Uno de los derbis más sentido y apasionados de Europa, si bien venido a menos en los últimos años ante la gran diferencia de presupuestos y plantilla. Un partido muy igualado, que vio al Toro irse en ventaja al descanso, que sólo igualó la 'Vecchia Signora' en el minuto 77, y que sentenció el veterano jugador en el 89.

Un gol que mantiene tercero al Juventus, en zona descenso al Torino y que, quizás, trajo una cierta tristeza en un componente de la familia Bonucci. Y es que aún se recuerda como en mayo de 2017, durante la celebración en campo de un 'scudetto' juventino, el pequeño Lorenzo, hijo mayor de Bonucci, lloró amargamente al ser sacado por su padre, en compañía de su hermano, vestido con la elástica juventina. Y es que se declaró hincha del Toro e, incluso, dormía con la gorra firmada por un jugador torinista.

El Inter, con dos tantos del lateral hispanomarroquí Hachim Achraf, exmadridista, se impuso al Bolonia (3-1) y se mantiene en la segunda plaza, a las espaldas de su vecino Milan. El Nápoles goleó a domicilio al Crotone (0-4, un gol del mexicano Hirving Lozano), ocupando la tercera plaza, compartida con el Juventus.

BAYERN Y LEIPZIG SELLAN UN EMPATE

Bayern Múnich y Leipzig, con el liderato en juego de la Bundesliga, sellaron un empate (3-3) en terreno muniqués, con los locales igualando en dos ocasiones la ventaja visitante. Una igualada que se cerró a quince minutos del final con el segundo gol del local Thomas Müller, y que viene a mantener el liderato de su equipo y la distancia de dos puntos entre ambos.

Sale beneficiado el Bayern Leverkusen, que se impuso en casa del Schalke (0-3) y es segundo, a un punto del conjunto muniqués.

